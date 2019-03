Pavia | ' siamo terrapiattisti e non paghiamo il biglietto' | convoglio bloccato per un' ora

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Sostenevano di esseree, secondo loro, questo bastava a non fargli pagare il regolaresu un treno Intercity che due giorni fa stava percorrendo la tratta tra Milano e Ventimiglia, direzione Genova. Ilpassava quindi anche per, luogo in cui è avvenuta questa vicenda davvero surreale. Qui, quattro individui sostenevano di essere "fuori da ogni giurisdizione planetaria", in quanto ambasciatori e "Stati di se stessi". Neanche i controllori sono riusciti a sbloccare nell'immediato la situazione, con i soggetti che proprio non se la sentivano di pagare il. Il tutto è finito in mano alle Forze dell'Ordine e i militari del capoluogo di provincia lombardo hanno fatto scattare quattro denunce per interruzione di pubblico servizio.Hanno esibito un foglio plastificato Secondo quanto riporta l'Huffington Post sulle sue pagine on-line, i soggetti ...

