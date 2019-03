Panchine | basta un momento e il mondo è messo in vetrina

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Come non parlare delleche fanno sognare, meditare, narrare, polemizzare, emarginare, esprimere arte e creatività, o semplicemente per mantenersi in forma. Nei parchi cittadini non è raro osservareuso fitness o, emarginati, emigranti, solitari ambulanti e anziani, sulle quali, passano parte della loro vita. Capita che lesiano oggetto di lamentele, specialmente da parte di anziani, allorché vecchievengono sostituite con altre dal design moderno ma scomode perché prive di schienale che costringono a posture innaturali.Leoggetto di letteratura Il libro di Beppe Sebaste,, cita: “La panchina è un luogo di sosta, un’utopia realizzata. E’ vacanza a portata di mano. Sullesi contempla lo spettacolo del, si guarda senza essere visti e ci si dà il tempo di perdere il tempo, come leggere un romanzo.”. Tutto vive nei ...

Boboj29 : La Nazionale di Mancini La Nazionale di Di Biagio Il ritorno a casa del campion prodigo Affari,idee,fantasie di mer… - matteostoppa88 : @RescueMed Riportateli in Libia... basta.... andate ad aiutare i poveri italiani che vivono sulle panchine alla sta… - Bricco82 : @tutticonvocati @bobocraxi il Milan negli ultimi 2 anni ha spesso oltre 200 milioni allestendo una rosa per compete… -