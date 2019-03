Ousseynou Sy | l’autista attentatore | «L’ho fatto per dare un segnale all’Africa»

corriere

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il 47enne senegalese dal carcere di San Vittore a Milano: «Spero che in Europa vinca la destra, perché gli africani restino in Africa e così non ci siano morti in mare». Il difensore chiederà la perizia psichiatrica. Trovato il coltello tra i rottami dell’autobus

LegaSalvini : BUS DIROTTATO A MILANO, L'AUTISTA OUSSEYNOU SY HA PRECEDENTI PER ABUSO SU MINORE E GUIDA DA UBRIACO - LegaSalvini : ++ L’UOMO ERA STATO DENUNCIATO IN PASSATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E MOLESTIE SESSUALI NEI CONFRONTI DI UNA M… - Bruno_Brunelli : RT @Bruno_Brunelli: Chi è Ousseynou Sy: l'autista con precedenti per alcol e abusi su minori che voleva fare una strage. #busdirottato #Sa… -