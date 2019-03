Ousseynou Sy | chi è l' autista dello scuolabus | I figli morti in mare | ma la

tgcom24.mediaset

(Di giovedì 21 marzo 2019) Nato in Francia da genitori senegalesi, con la cittadinanza italiana dal 2004 per aver sposato una bresciana, separato,Sy, detto Paolo, 47 anni, è l'della tentata strage di San Donato (Milano). Nel 2007 gli era stata sospesa la patente per eccessivo consumo di alcolici

SkyTG24 : Chi è Ousseynou Sy, l'autista che ha dato fuoco a un autobus a Milano - LegaSalvini : OUSSEYNOU SY È GIÀ NOTO ALLE FORZE DELL'ORDINE PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E ABUSO SU MINORE - LegaSalvini : ++ L’UOMO ERA STATO DENUNCIATO IN PASSATO PER GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E MOLESTIE SESSUALI NEI CONFRONTI DI UNA M… -