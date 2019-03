Oroscopo della settimana dal 25 al 31 marzo | seconda sestina | Capricorno ' voto 10'

Oroscopo della Festa del papà : buono il lavoro per il Cancro - grinta per l'Acquario : L'Oroscopo della Festa del papà svela importanti premonizioni, utili per festeggiare in serenità e con una marcia in più. La Luna in Leone lancia un raggio luminoso anche per Sagittario, Ariete, Gemelli e Bilancia, riscaldando il cuore. E gli altri segni? Analizziamoli con le previsioni astrali di martedì. Amore e fortuna nell'Oroscopo della Festa del papà Ariete: il vostro cielo è stabile e l'influsso della Luna vi illumina, rendendovi ...

Oroscopo della Primavera : periodo rilassante per Gemelli e Scorpione : La stagione primaverile si sta avvicinando e dopo un inverno lungo e controverso i segni zodiacali si preparano ad affrontare un periodo di pace e serenità. L'Oroscopo della Primavera, infatti, prevede momenti rilassanti soprattutto per lo Scorpione e i Gemelli, ma ci saranno anche periodi difficili da superare armandosi di astuzia e pazienza in particolar modo per la Vergine e il Toro. Scopriamo, dunque, insieme cosa prevedono gli astri per la ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 : Segno per segno, le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia, con la classifica dei più fortunati per...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo : Ariete ambizioso - Sagittario sereno : L'oroscopo della settimana apre uno scenario nuovo per i segni zodiacali. I passaggi planetari da una casa astrologica all'altra emanano influssi benevoli, tutti da investire nell'amore e nel successo lavorativo. Di seguito le previsioni astrali. Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine Ariete: incanalate le vostre energie verso orizzonti nuovi, i transiti planetari vi sono propizi e vi spingono ad attuare i vostri progetti, attingendo alla ...

Oroscopo della terza settimana di marzo : Leone troppo geloso - Toro nervoso : Anche il mese di marzo sta per giungere al termine. L'Oroscopo della terza e penultima settimana, quella compresa fra lunedì 18 e domenica 24 marzo, lascia presagire buone novità per il segno della Bilancia e dell'Ariete che si ritroveranno ad affrontare giornate piene di vitalità e voglia di fare qualcosa di costruttivo, nonostante lo stress e la stanchezza accumulati. I nati sotto al segno del Leone dovranno fare i conti con la gelosia e ...

L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo - 2^ sestina : pagelle - Bilancia 'voto 10' : L'oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo 2019 cosa riserverà agli ultimi sei segni dello zodiaco? Pronte a soddisfare tale risposta, le nostre previsioni astrali con target puntato espressamente sui giorni buoni e quelli da "ko". In questo contesto dunque, andremo a dare i voti in pagella ed allo stesso momento a classificare i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente il tutto in prospettiva dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, ...

Oroscopo della settimana da lunedì 18 a domenica 24/03 : bene Ariete - Cancro ko : L'Oroscopo della settimana dal 18 al 24 marzo in questo periodo non annuncia positività in ugual misura per tutti i segni. Sicuramente per alcuni sarà una bella settimana, come ad esempio la Vergine. Altri invece saranno ancora alle prese con una serie di ostacoli, in questo caso il riferimento è per Gemelli, Cancro e Scorpione: torneranno a galla questioni difficili mai definitivamente risolte. Il consiglio dagli astri è quello di stare sereni: ...

Oroscopo di Paolo Fox : anticipazioni della settimana 18-22 marzo : Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 18 al 22 marzo: anticipazioni delle previsioni Secondo le prime previsioni settimanali dell’Oroscopo di Paolo Fox da lunedì 18 a venerdì 22 marzo 2019, tratte dallo zodiaco che il re delle stelle ha reso noto sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv, la situazione astrale della settimana prossima vede un Oroscopo che svela, per i nati Ariete, che è tempo di parlare chiaro nella vita di coppia. ...

Oroscopo Paolo Fox - la classifica della settimana dall'11 al 17 marzo 2019 : Le previsioni astrali dell’astrologo più seguito dagli italiani annunciate in diretta nel consueto spazio del programma di...

L'Oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo : Toro spontaneo - Scorpione capriccioso : Le previsioni astrali della terza settimana di marzo sono ricche di opportunità e analizzano i transiti planetari per indagare gli eventi e investire nella fortuna e nei sentimenti. Di seguito L'oroscopo della settimana dall'11 al 17 marzo. I sentimenti e le opportunità nelL'oroscopo della settimana Ariete: apritevi all'amore e cercate di vivere le sensazioni in modo meno turbolento. Voi che siete in coppia siate più chiari con il partner, voi ...

Oroscopo della settimana fino al 17 marzo - ultimi sei segni : faville per l'Acquario voto 8 : L'Oroscopo della settimana dal 11 al 17 marzo 2019 porta in primo piano l'Astrologia settimanale applicata agli ultimi sei segni. Senza dilungarci troppo, passiamo subito a svelare le previsioni, le pagelle e le stelline quotidiane interessanti le giornate positive e quelle segnalate con il "ko". Riguardo i voti assegnati, diciamo subito che questa settimana ad avere la miglior pagella tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e ...

Oroscopo 22 marzo : mattinata difficile per le donne della Bilancia : Secondo le previsioni dell'Oroscopo, la giornata del 22 marzo dovrebbe rivelarsi complessivamente positiva per Gemelli, Cancro e Acquario, mentre per i nati sotto il segno dell'Ariete, del Toro e del Leone potrebbero essere molte le contrarietà con le quali fare i conti. Vediamo di seguito le singole previsioni. Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine: le previsioni per il 22 marzo Ariete: in questa giornata dovrete valutare se sarà il ...

Oroscopo venerdì 8 marzo - giornata della Donna : top Bilancia - Scorpione e Sagittario : L'Oroscopo del giorno 8 marzo è pronto a mettere in evidenza le previsioni del giorno della Festa della Donna. Target dell'Astrologia quotidiana come al solito l'amore e il lavoro, in questo contesto messi in relazione agli ultimi sei simboli zodiacali. Ansiosi di conoscere quali saranno i segni migliori e peggiori di questo venerdì? A tale scopo è pronta per essere consultata la nuova classifica con le stelline quotidiane e le predizioni ...

L'Oroscopo sincero della settimana - come andrà dal 4 al 10 marzo - : In altre parole, siamo una massa di Giachetti che si aggirano per il mondo, inviperiti e girati di scatole ma consapevoli che ci tocca galleggiare. E chissà che le stelle non ci diano una mano... ...