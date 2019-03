Opel Insignia Grand Sport | la GSi è una sportiva di razza GALLERY

Opel Insignia - I prototipi di berlina e station in Nord Europa : La Opel prosegue i test della versione restyling della Insignia. Oggi siamo in grado di proporvi le immagini dei prototipi della berlina e della station wagon impegnate in Nord Europa, che potrebbero essere introdotte sul mercato nel corso del 2020.Pronta per un cambio d'immagine. La Insignia è un'eredità della gestione GM, ma il Gruppo PSA ha deciso di tenere in vita il modello per portarne avanti il naturale ciclo commerciale. Un ...

Opel Insignia GSi - arriva la versione più performante : ... la berlina, di 4.910 mm di lunghezza, con portellone apribile e vano di carico che va dai 490 ai 1.450 litri, e la Sport Tourer , ovvero la wagon, lunga 4.998 mm, con un bagagliaio che va dai 560 ai ...

Opel Insignia GSi 4x4 - berlina e wagon da sballo : ... su entrambe le carrozzerie: berlina da 4.910 mm di lunghezza, con portellone posteriore apribile e vano di carico che va dai 490 ai 1.450 litri e Sport Tourer , la wagon,, lunga 4.998 mm, con un ...

Opel Insignia GSI - la prova : Forse la siglia GSi non dirà molto a chi ha meno di trent'anni, ma a chi ha una certa dimestichezza con le auto anni Ottanta non possono che accendersi almeno un paio di lampadine. Negli ultimi tempi Opel ha recuperato questa sigla e l'ha usata per definire le versioni più sportive della Corsa e della Insignia, entrambe orfane delle declinazioni super prestazionali firmate OPC - Opel Performance Center - una divisione che è stata messa in ...

Opel Insignia con trazione integrale hi-tech : arriva la specialista in trazione [FOTO] : la trazione integrale intelligente che equipaggia l’Opel Insignia garantisce stabilità esemplare e trazione eccezionale Il terreno è ghiacciato e il fiato condensa, neve ovunque: condizioni perfette per mettersi al volante e percorrere alcuni giri particolarmente veloci nel gelo delle montagne austriache. Chi vuole divertirsi sulla neve e sul ghiaccio deve solo prendere una Opel Insignia con trazione integrale twinster e torque vectoring. ...