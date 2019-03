Ong | chi finanzia le barche di Luca Casarini e compagni | quei clamorosi 485mila euro

Famiglia - Conte sul COngresso di Verona 'Via il patrocinio di Palazzo Chigi. Non danneggiare le unioni civili' : Il premier Giuseppe Conte riapre ufficialmente il caso del Congresso di Verona, in programma dal 29 al 31 marzo, che ha già provocato più di un dissapore tra Lega e Cinquestelle. E lo fa da Bruxelles -...

Giuseppe Conte : "Il patrocinio di Chigi al COngresso delle Famiglie? Ho chiesto a Lorenzo Fontana di eliminarlo" : "Il patrocinio" di Palazzo Chigi al World Congress of Families "è stato concesso dal Ministro Lorenzo Fontana, di sua iniziativa, nell'ambito delle sue proprie prerogative, senza il mio personale coinvolgimento né quello collegiale del Governo. All'esito di un'approfondita istruttoria e dopo un'attenta valutazione dei molteplici profili coinvolti, ho comunicato al Ministro Fontana la opportunità che il riferimento alla ...

Daniele FrOngia : “Mi autosospendo e rimetto le deleghe. Confido in rapida archiviazione” : Daniele Frongia, assessore allo Sport del comune di Roma, indagato per corruzione nell’inchiesta sul nuovo stadio della Roma, si è autosospeso e ha rimesso le deleghe nelle mani di Virginia Raggi. “Come ho già dichiarato stamani – fa sapere Frongia – ho piena fiducia nella magistratura e, come sottolineato anche dai miei legali, confidiamo in una rapida archiviazione del caso. Tuttavia, per una questione di opportunità ...

Daniele FrOngia - chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma : Daniele Frongia, chi è l’assessore allo Sport del Comune di Roma Tra i consiglieri eletti nel primo gruppo del M5s in Campidoglio, fedelissimo di Virginia Raggi, è stato vice sindaco fino al 2016, quando ha perso la carica dopo l’arresto di Raffaele Marra. E' coinvolto nell’inchiesta sullo stadio della ...

Inchiesta sul nuovo stadio della Roma Indagato anche l’assessore FrOngia| : L’accusa è di corruzione nell’Inchiesta che ha portato all’arresto dell’ormai ex presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito

