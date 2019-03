lastampa

(Di giovedì 21 marzo 2019) ... seppur atteso, al quale ha contribuito una partecipazione consistente, fino al 60% in provincie come Utrecht,, gli analisti s'interrogano su come, in linea con la tendenza del mondo occidentale, ...

LaStampa : Olanda, trionfo dei populisti: sono primi al Senato - ClaudioANSA : 2019-03-21 17:36 ++ Olanda: trionfo populisti, primo partito al Senato ++ Spoglio voti al 98,5%, partito Baudet verso 13 seggi, 12 a Rutte - armidmar : EVVIVA EVVIVA anche l'OLANDA STOP. a union estorsion -