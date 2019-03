Oggi si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste | una biodiversità da preservare

Festa del papà 2019 - perché Oggi si celebrano i padri : (foto: Getty Images) oggi, 19 marzo, giorno dedicato a San Giuseppe, si festeggia nel mondo cattolico la Festa del papà. Una ricorrenza celebrata in molti paesi cattolici e, in forme e date diverse, ripresa anche in altre nazioni, che ricorda la data in cui il padre di Gesù è morto. Della storia del falegname marito di Maria sappiamo poco, ne parlano Matteo e Luca nei rispettivi Vangeli. Le prime celebrazioni si situano intorno all’anno ...

Festa del papà 2019 Oggi 19 marzo : frasi auguri/ "Daddy song" - canzoni per celebrarlo : Festa del papà 2019, le frasi di auguri da dedicargli oggi 19 marzo e le "daddy song", le canzoni per celebrarlo. I consigli per donare un pensiero speciale

17 Marzo 2019 - Oggi è la Festa di San Patrizio : ecco qual è il significato di questa celebrazione : San Patrizio, nato nel 385, ebbe una grande capacità di immedesimarsi con l’anima irlandese e di capirla fino in fondo e ciò spiega perché la predicazione della nuova fede non ha avuto alcun martire in questa terra. Patrizio muore nell’Ulster nel 461 a Down, che diventerà Downpatrick. La Festa di San Patrizio, simboli e significato La Festa di San Patrizio commemora l’arrivo del cristianesimo in Irlanda durante il V secolo d.C. ...

Oggi si celebra 'M'illumino di meno' : le iniziative a Imola - Medicina e Ozzano su risparmio energetico e sostenibilità : A Ozzano Emilia è invece in programma un'iniziativa a partire dalle 18 al centro del Riuso di via dello Sport gestito dai volontari Auser a fianco della Stazione ecologica. 'La scelta del Centro del ...

Festa nazionale del gatto - Oggi si celebra il nostro amico felino : Il nostro amico felino vive insieme all'uomo da almeno 9.500 anni: è l'animale domestico più diffuso al mondo, dal Nord America all'Europa. Nelle case degli italiani vivono circa sette milioni e ...

Oggi si celebra il Capodanno Cinese 2019 : inizia l’Anno del Maiale [GALLERY] : 1/67 AFP/LaPresse ...