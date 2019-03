NUOVA VIA DELLA SETA La doppia insidia nascosta nel patto tra Italia e Cina

NUOVA VIA della Seta - la visita di Xi Jinping in Italia porta speranze e timori : L’interesse si focalizza soprattutto sulla firma di un Memorandum of Understanding (MoU) sulla Belt and Road Initiative (Bri). Ma si parlerà di molti temi...

NUOVA VIA della Seta - la Cassa depositi e prestiti lancerà “Panda bond” per finanziare aziende italiane in Cina : A poche ore dall’inizio della visita ufficiale in Italia del presidente cinese Xi Jinping, la Cassa depositi e prestiti annuncia che sta mettendo a punto i “Panda bond“. Cioè obbligazioni che punteranno a raccogliere capitale da investitori istituzionali cinesi per finanziare le aziende italiane presenti nel Paese asiatico. L’Italia sarà il primo membro del G7 a emettere titoli di questo tipo, che saranno denominati in ...

Kazakistan - le sfide del post Nazarbayev : i rapporti con la Russia e la collaborazione con la NUOVA VIA della Seta cinese : L’era di Nursultan Nazarbayev alla guida del Kazakistan si chiude il 19 marzo 2019, dopo 30 anni saldamente al comando della Repubblica dell’Asia Centrale. Nazarbayev decide così di abdicare e supportare “una Nuova generazione di leader che continueranno i cambiamenti in corso nel paese”, prendendo così il proprio posto nella storia. Nell’assenza di una vera opposizione in Kazakistan, è altresì vero che non vi sono personalità di spicco emerse ...

NUOVA VIA della Seta - Xi Jiping 'patto strategico con l'Italia' : Un "patto strategico" insieme all'Italia: è quello che propone, con un articolo in esclusiva scritto per il Corriere della Sera, il presidente cinese Xi Jinping, che domani inizierà la sua visita di ...

La NUOVA VIA della Seta potrebbe passare anche dalla Sicilia : La Via della Seta passa per la Sicilia? C'è chi dà anche questa lettura alla visita privata del presidente cinese Xi Jinping prevista a Palermo per sabato 23. L'Isola come ponte più vicino ai grandi ...

La NUOVA VIA della seta porta anche in Italia : Durante la visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping, il governo dovrebbe firmare il memorandum d’intesa per l’adesione alla Nuova via della seta. Ma davvero sarà una firma senza ricadute politiche? Leggi

Dove passerà la NUOVA VIA della seta : la videoscheda sul mega progetto cinese : La Cina nuovo fulcro del sistema economico che ‘muove’ un terzo del Pil planetario. Il mastodontico progetto della ‘nuova Via della seta‘, proposta da Pechino sin dal 2013, mira a ridefinire il sistema di rapporti economici e politici a livello globale. La Belt & Road Initiative prevede, sin dall’inizio, la creazione di due corridoi -uno marittimo e uno terrestre- con l’obiettivo di trasformare la Cina nel ...

Accordo NUOVA VIA Seta - ma Cina vieta mele pere e uva italiane : Roma, 18 mar., askanews, - mele, pere e uva da tavola Made in Italy sono vietate in Cina che non ne permette l'ingresso a causa delle barriere commerciali ancora presenti per le produzioni nazionali. ...