Nuova mobilità a Sondrio | confronto aperto ma è assente il pubblico

È ufficiale - la Nuova Fiat 500 elettrica rivoluzionerà (di nuovo) il mondo della mobilità : Fiat 500, la prima utilitaria destinata ad essere fautrice di una rivoluzione sociale, in versione elettrica e premium è pronta a replicare l’impresa di 60 anni fa Le soluzioni proposte dal prototipo Fiat Centoventi al Salone di Ginevra 2019, sono troppo ‘avanti’ per poter pensare ad un imminente commercializzazione. Tuttavia, la necessità di una vettura elettrica, all’interno della gamma della casa torinese, si ...

Verso una Nuova mobilità sostenibile : In un certo senso lo si potrebbe classificare come il 'Sol dell'avvenire'. Anche se non è più quello dei socialisti otto-novecenteschi, bensì quello degli ambientalisti degli anni Duemila, che nel ...

Honda e-Prototype a Ginevra in veste definitiva - la Nuova mobilità elettrica Made in Japan : “Honda e-Prototype” in anteprima mondiale al Salone di Ginevra. Anteprima di Honda e-Prototype, il modello di serie sviluppato a partire dall’Urban EV Concept del 2017. Design esterno semplice e distintivo unito ad interni moderni ed essenziali, dotati di tecnologie avanzate. La piattaforma a trazione posteriore e l’assetto allargato offrono una guida estremamente dinamica. Honda e-Prototype è la risposta di Honda alle esigenze della moderna ...

Bosch sale sul Treno Verde - un viaggio verso la Nuova mobilità : La visione della nuova mobilità sostenibile da illustrare alle nuove generazioni, a uomini e donne protagonisti del… domani. È l'obiettivo del Treno Verde , iniziativa di Legambiente e Ferrovie ...