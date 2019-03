Non si ruba a casa dei ladri | trama | cast e curiosità del film con Vincenzo Salemme

tvzap.kataweb

(Di giovedì 21 marzo 2019) Giovedì 21 marzo, in prima tv in chiaro su Canale 5, va in onda dalle 21.25 in poi Non sidei, pellicola del 2016 (QUI potete trovare un approfondimento con tanto di recensione) diretta dal compianto Carlo Vanzina che vede la presenza contemporanea nel, Massimo Ghini, Stefania Rocca e Manuela Arcuri.Non sidei: trailerNon sideiIlracconta la riscossa di un cittadino onesto, Antonio che si vendica di Simone, un politico disonesto. Antonio inizialmente vorrebbe denunciarlo, ma poi, conoscendo l’Italia, un paese nel quale l’iter della giustizia è lunghissimo e spesso incerto, decide di vendicarsi in un’altra maniera: scopre che il suo nemico ha nascosto in una banca svizzera i proventi delle sue malefatte e decide di organizzare un “colpo” per riprendersi quello ...

zazoomblog : NON SI RUBA A CASA DEI LADRI CANALE 5- Curiosità e cast del film di Carlo Vanzina - #LADRI #CANALE #Curiosità… - ARCHETT4 : @f0baf84493b54d5 @massimozampini Vi abbiamo sconfitto in casa nostra e in casa vostra.....6 punti a zero..se volete… - dgcoralloblu : RT @opificioprugna: Un uomo con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, non lo vuoi mettere alla guida di un bus con… -