Non è la D' Urso | Wanna Marchi e Stefania Nobile sulle truffe del sale | Deficienti

A Live Non è la D’Urso si fomenta ancora il mito dell’illegalità con Wanna Marchi e Stefania Nobile tra famiglie arcobaleno e trash : Un'altra serata scoppiettante e pullulante di trash, questo ha regalato al pubblico la seconda puntata di Live non è la d'Urso in cui la conduttrice è riuscita a tenere bada due ospiti come Wanna Marchi e Stefania Nobile. Sono state loro le protagoniste di ieri sera visto che, rispetto a Brigitte Nielsen e Leo, il sosia di Michael Jackson, sicuramente le due sono rimaste al centro dello studio per quasi un'ora tra parolacce, scontri trash con ...

Taylor Mega furiosa a Live-Non è la d’Urso : Mughini Non chiede scusa : Live-Non è la d’Urso: cosa è successo tra Taylor Mega e Giampiero Mughini Taylor Mega e Giampiero Mughini finalmente faccia a faccia dopo lo scontro degli scorsi giorni. Il noto giornalista ha criticato il lavoro da influencer dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che ha prontamente replicato. Nello studio di Barbara d’Urso i due si sono […] L'articolo Taylor Mega furiosa a Live-Non è la d’Urso: Mughini non ...

Live Non è la d'urso in onda (ma Non per la guida tv) (FOTO) : Il secondo appuntamento di Live non è la d'urso è stato ricordato a più riprese dalla conduttrice sia a Pomeriggio cinque che a Domenica Live e a darle man forte c'è stata naturalmente la rete che non si è risparmiata nel mandare in onda lo spot promozionale con tanto di ospiti annunciati.La trasmissione è andata in onda ma la guida tv non si è accorta minimamente di ciò. Nelle segnalazioni dei programmi in onda su Canale 5 indicate dal ...

Paola Caruso in lacrime a Non è la d’Urso : appello al padre di suo figlio : Paola Caruso: appello all’ex fidanzato a Live-Non è la d’Urso A due settimane dal parto, Paola Caruso è tornata in tv. L’ex Bonas di Avanti un altro è stata ospite di Live-Non è la d’Urso, dove ha presentato a tutti il piccolo Michele Nicola, detto Michelino. La soubrette ha confidato che l’ex fidanzato Francesco non […] L'articolo Paola Caruso in lacrime a Non è la d’Urso: appello al padre di suo figlio ...

Brigitte Nielsen emozionata a Live-Non è la d’Urso : “Grande gioia” : Brigitte Nielsen con la figlia Frida a Live-Non è la d’Urso Prima volta in tv per Brigitte Nielsen dopo la nascita della piccola Frida. L’attrice ha scelto Live-Non è la d’Urso per presentare la sua quinta figlia, nata nove mesi fa, frutto dell’amore con il marito Mattia Dessì. “Ho scelto te perché sei grande, so […] L'articolo Brigitte Nielsen emozionata a Live-Non è la d’Urso: “Grande ...

