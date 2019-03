Non è ancora il momento di stappare lo champagne | ma Xiaomi Mi 9 SE arriverà nel mercato

Rifiuti - la Corte di giustizia Ue condanna l’Italia per 44 discariche Non bonificate e ancora aperte : Per l’Italia arriva l’ennesima condanna da parte della Corte di giustizia Ue sul fronte ambientale. Questa volta si tratta della sentenza per le 44 discariche sparse in tutto il territorio nazionale, le cosiddette ‘pre-esistenti’, ossia quelle aperte prima del 2001 e che avrebbero dovuto essere chiuse o adeguate alle nuove norme di sicurezza Ue introdotte nel 1999. L’ultimo termine era stato fissato dalla Commissione europea per il 19 ottobre ...

Napoli - Callejon sorprende tutti : “Non è ancora finita la corsa scudetto” : José Maria Callejon non intende mollare in chiave scudetto nonostante il Napoli si trovi al momento a 15 punti di distanza dalla Juve “Siamo secondi, non è ancora finita e non dobbiamo mollare nulla perché, come ho sempre detto, abbiamo fatto un grande lavoro dall’inizio dell’anno fino ad adesso, quindi dobbiamo continuare fino alla fine“. Sono le parole del centrocampista offensivo José Maria Callejon pronto a dare ...

Sisma 1997 - la giunta regionale stanzia 9 milioni per gli edifici Non ancora finanziati : PERUGIA - La giunta regionale dell'Umbria, su proposta della presidente Catiuscia Marini, ha approvato i criteri e le modalità per il finanziamento degli interventi di ricostruzione o riparazione ...

A22 - MIT ancora Non si trova un accordo con enti locali : Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti rende noto che al momento, sulla questione della concessione dell'autostrada A22, ancora non si è giunti ad un accordo con gli enti locali. Le ...

Conte : "Su Silvia Romano Non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : Il Premier oggi ha incontrato gli studenti dell'Università Luiss di Roma per una conversazione su "Europa e futuro". Tra gli argomenti toccati c'è stato anche il caso di Silvia Romano, la cooperante di 23 anni rapita in Kenya il 20 novembre scorso. Secondo alcune notizie i responsabili potrebbero essere legati ad Al Shabaab, un gruppo estremista islamico somalo. In questi mesi si sono susseguite diverse fughe di notizie, alcune delle quali ...

Inter - Miranda ammette : “gioco meno ma mi sto abituando - tuttavia Non penso ancora all’addio” : Il difensore dell’Inter ha parlato dal ritiro della Nazionale brasiliana, esprimendo le sue sensazioni Una stagione difficile, poco spazio e solo quindici presenze stagionali tra Serie A, Champions ed Europa League. Joao Miranda non è più un titolare fisso dell’Inter, trasformatosi in comprimario dopo l’arrivo di De Vrij dalla Lazio. Miranda – Davide Anastasi/LaPresse Una situazione particolare, a cui però il ...

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : Luigi ammette di Non essere ancora innamorato : Come ogni giovedì, il Trono Over di Uomini e donne lascerà oggi spazio al Trono Classico e ai i suoi giovani protagonisti, alle prese con le conoscenze dei rispettivi pretendenti. L'ultima puntata, andata in onda lo scorso venerdì, aveva visto ospiti in studio Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino, che avevano parlato della loro felice frequentazione dopo la scelta: lui si era detto sorpreso per il 'vero carattere' della fidanzata, apparsa molto ...

A Live Non è la D’Urso si fomenta ancora il mito dell’illegalità con Wanna Marchi e Stefania Nobile tra famiglie arcobaleno e trash : Un'altra serata scoppiettante e pullulante di trash, questo ha regalato al pubblico la seconda puntata di Live non è la d'Urso in cui la conduttrice è riuscita a tenere bada due ospiti come Wanna Marchi e Stefania Nobile. Sono state loro le protagoniste di ieri sera visto che, rispetto a Brigitte Nielsen e Leo, il sosia di Michael Jackson, sicuramente le due sono rimaste al centro dello studio per quasi un'ora tra parolacce, scontri trash con ...

Giuseppe Conte : "Silvia Romano? Seguiamo il caso - ma Non siamo ancora riusciti a venirne a capo" : "Il caso di Silvia Romano lo stiamo seguendo dal giorno in cui è stata rapita, attraverso canali di discrezione ovviamente. Più che i canali diplomatici è la nostra intelligence che ci sta lavorando. Nel riserbo che devo mantenere c'è stato un attimo in cui sono stato confidente che avessimo un risultato buono a portata di mano. Purtroppo, però, sono gruppi che sono stati individuati ma non siamo ancora ...

Conte 'Sul rapimento di Silvia Romano Non siamo ancora riusciti a venirne a capo' : [...] La nostra politica internazionale - ha aggiunto - è che la collocazione euroatlantica non si discute' e non viene messa in discussione 'se si sottoscrive un memorandum', ma 'non vedo perchè non ...

Robledo - Cassazione riapre processo per abuso d’ufficio : “Non ancora prescritto” : Ci sarà un nuovo processo d’appello per Alfredo Robledo, ex capo del pool anticorruzione della procura di Milano, che ha da poco lasciato la magistratura per fare il manager alla Sangalli, azienda leader nei servizi ambientali. Lo ha deciso la Cassazione, che ha dichiarato non del tutto prescritti gli abusi d’ufficio contestati a Robledo in seguito alla denuncia dell’ex procuratore capo di Milano, Edmondo Bruti Liberati. L’ex capo ...

'Individuati i rapitori di Silvia Romano ma ancora Non ne veniamo a capo' - Conte - : Roma, 20 mar., askanews, - I rapitori di Silvia Romano in Kenya 'sono gruppi che abbiamo individuato, ne conosciamo la collocazione territoriale, ma non siamo ancora venuti a capo e non abbiamo quel ...

Sblocca cantieri - l'accordo ancora Non c'è - di G. Colombo - : Come anticipato da Huffpost, lunedì sera , alla riunione tecnico-politica che si è tenuta a palazzo Chigi, i grillini hanno tirato fuori una short list con 6-7 opere da Sbloccare, prevedendo tra l'...

Sblocca cantieri - l'accordo ancora Non c'è : Quando Giuseppe Conte nel pomeriggio riunirà i ministri a palazzo Chigi per tirare le somme del decreto Sblocca-cantieri si troverà di fronte a un cantiere ancora in subbuglio. Non è uno di quelli che il provvedimento punta a rimettere in moto, ma è quello politico delle due forze di governo. È un cantiere fatto ancora di pontili ballerini e progetti che riportano la cifra della distanza più che della ...