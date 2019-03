Noleggio online - Hurry! aumenta l' offerta e il numero dei concessionari

quattroruote

(Di giovedì 21 marzo 2019) Il portale, specializzato in prodotti e servizi dia lungo termine, auto usate e a km zero, raddoppia e cresce sulla rete dei. Attraverso una partnership esclusiva con ALD Automotive Italia, il sito incrementa infatti ldi auto nuove e usate, introduce nuovi servizi quali il reso dellusato, lestensione della garanzia e il trasporto del veicolo a domicilio. Per l'occasione,anche la presenza sul territorio, estesa alle città di Venezia, Firenze, Pescara, Brindisi e Palermo.Aggiornamento del portale.si sta muovendo anche per fornire maggior consulenza ai clienti: oltre allusato e al km zero, vengono proposti ildel nuovo e dellusato (ALD 2Life), la formula ricaricabile (Ricaricar), una sezione pensata per i(Hurry for dealers, lanciata l'anno scorso) e ilmoto. Su quest'ultimo fronte si sta muovendo la ...

