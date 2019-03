Noi M5s stiamo tradendo il patto con gli elettori

Arresto De Vito - nel M5s è l'ora dell'orgoglio : "Ma Noi siamo diversi" : All'indomani di Mafia Capitale Beppe Grillo invocò le dimissioni della giunta e la "disinfestazione" del Campidoglio. Oggi...

Roma - arresto De Vito. Zannola (consigliere PD) “Noi siamo garantisti ma oggi cade il castello costruito dal M5S in questi anni” : Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, e ha commentato l’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, nell’ambito dell’inchiesta della Procura sullo stadio della Roma. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Bisogna essere garantisti fino in fondo, attendere che la ...

Di Maio ha commentato l'arresto di De Vito (M5s) : "Un insulto a tutti Noi" : "Quanto emerge in queste ore oltre ad essere grave è vergognoso, moralmente basso e rappresenta un insulto a ognuno di noi, a ogni portavoce del Movimento nelle istituzioni, ad ogni attivista che si fa il mazzo ogni giorno per questo progetto". È quanto scrive su Facebook Luigi Di Maio, capo politico del Movimento 5 stelle, a proposito dell'arresto del presidente del Consiglio comunale in Campidoglio Marcello De Vito nell'ambito dell'inchiesta ...

Via della Seta - la Cina dà il benvenuto all’Italia. M5s : “Noi con le imprese - sorprende la spaccatura della Lega” : Gli Usa sono infastiditi, la Cina dà il benvenuto, la Lega si divide, il M5s prova ad approfittarne. La partecipazione dell’Italia alla Belt and Road Initiative (la Nuova via della Seta) è subito diventato un caso politico, con ripercussioni sia nazionali che internazionali. L’adesione di Roma al progetto di cui è capofila Pechino non è piaciuto a Donald Trump, che tramite un suo consigliere ha espresso preoccupazione per ...

Tav - Di Pietro : “Governo M5s-Lega? Ha fatto una furbata per prendere tempo. Ridono tutti di Noi e ci prendono in giro” : “La crisi del governo gialloverde? E’ finita a tarallucci e vino, come sempre e come era immaginabile sin dal primo giorno. In un Paese normale, quando a seguito delle elezioni due forze concorrenti con un programma opposto non hanno la maggioranza, si torna a votare. Nel nostro Paese invece si mettono insieme cani e gatti, pensando di poter fare cagnolini“. Sono le parole dell’ex magistrato Antonio Di Pietro, a proposito ...

Tav - Di Maio scrive ai parlamentari M5s : ‘Noi vogliamo lo stop ai bandi - per il no definitivo serve passaggio in Parlamento’ : La decisione definitiva tarda ad arrivare e il tempo è agli sgoccioli. Con la Lega che pressa perché l’alleato M5s dica la parola definitiva e la Francia che spinge perché l’Italia pronunci il fatidico sì. Il governo resta diviso sul proseguimento dei lavori dell’Alta Velocità Torino – Lione, ma la decisione sui nuovi bandi va presa entro lunedì: in gioco, ha ricordato la Commissione Ue, ci sono 800 milioni di euro che, ...

Governo - Prodi : “Salvini razzista? Sì - se dice che Noi siamo diversi da altri. M5s dovrebbe studiare di più” : Matteo Salvini è razzista? “Sì. Nel senso che quando dici ‘noi siamo diversi dagli altri‘, dici anche questo. Mentre noi siamo una parte di mondo, con una grande cultura, una grande civiltà che dobbiamo custodire, ma con la cultura e non con l’odio”. Ha risposto così l’ex premier, Romano Prodi, durante una lunga intervista trasmessa a ‘diMartedì’, in onda su La7. “C’è molto lavoro da ...

I delicati equilibri del governo sulla Tav. Il M5s : 'per Noi è no'. Ma Salvini : 'Fiducia in Conte - va fatta' : Il vicepremier leghista insiste: si tratta di un'opera importante che deve essere fatta come chiedono imprese e cittadini. Alla fine troveremo una soluzione

«Noi lontanissimi dal M5S Renziani e antirenziani? Io voglio i democratici» : E quale la prima proposta per la politica nazionale? «Primo. Salario minimo per chi sta fuori dai contratti nazionali e abolizione dei tirocini gratuiti, perché un lavoro onesto richiede una paga ...