romadailynews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Roma – “Dopo l’incidente alla fermata Repubblica chiusa ormai inspiegabilmente da oltre 5 mesi, oggi si accartoccia sotto i piedi dei viaggiatori anche l’ultima scala mobile funzionante nella stazione Barberini. Soltanto per un miracolo non ciferiti in questo caso. Ma per il Campidoglio non c’e’ neanche l’alibi dei tifosi russi con cui prendersela”. Lo scrive su Facebook Luciano, deputato del Partito democratico.“È un fatto gravissimo- continua- che denuncio da ottobre, in commissione come in Aula, in ripetute interrogazioni al ministro Toninelli rimaste sempre senza risposta: a Roma non viene effettuata da molti mesi l’adeguatasulle stazioni della metro A e B, normativa anti-incendio compresa e, come dimostrano i ripetuti incidenti, i rischi per gli utenticoncreti. Tra autobus in fiamme e ...

romadailynews : Nobili: ci sono 184 milioni stanziati ma da Raggi no manutenzione: Roma – “Dopo l’incidente… - MartinaApi36 : RT @fabivenis: 'Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni, necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezz… -