Netflix sta lavorando a un nuovo misterioso progetto legato a Jurassic World?

Stranger Things 3 : rilasciato il trailer della prossima stagione su Netflix : È stato rilasciato su Netflix il trailer della terza stagione di "Stranger Things", la fortunata serie prodotta e distribuita dal 2016 dalla piattaforma di streaming video. Ai 17 episodi delle due stagioni precedenti se ne andranno ad aggiungere altri 8. Non sono ancora molti i dettagli a disposizione del pubblico che ne aspetta con trepidazione l'uscita, ma si sa che la serie sarà ambientata nell'estate del 1985, ovvero a qualche mese di ...

'Non siamo più bambini' - il trailer anticipa la stagione di 'Stranger Things 3' su Netflix : l'estate del 1985, la scuola è chiusa e la piscina è aperta. I ragazzi di Hawkins sono tornati ma come dice Mike «non sono più bambini». Dal 4 luglio arriva la terza, attesissima, stagione di Stranger ...

Google Stadia - lo streaming per videogiochi che sembra Netflix : Alla Game Developer Conference, GDC,, evento dedicato al mondo degli sviluppatori di videogiochi che si sta tenendo in questi giorni a San Francesco, l'azienda di Mountain View ha presentato Google ...

Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix a settembre 2019? Riprese al giro di boa per la nuova stagione de Las Chicas del Cable : Il debutto de Le Ragazze del Centralino 4 su Netflix potrebbe avvenire già il prossimo settembre, a un anno dalla precedente stagione: le Riprese dei nuovi episodi della prima serie spagnola ideata, prodotta e distribuita nel mondo dal colosso dello streaming è infatti già a metà strada, dunque è auspicabile che le centraliniste della Compagnia dei Telefoni di Madrid tornino sulla piattaforma già a fine estate. A confermare di essere nel ...

Suburra 2 : trama - cast e quando inizia la seconda stagione Netflix : Suburra 2: trama, cast e quando inizia la seconda stagione Netflix quando inizia Suburra 2 su Netflix Dopo il grande successo della prima stagione, il 22 febbraio approda sulla piattaforma Netflix Suburra 2, la serie tv prequel dell’omonimo film di Sollima. Riconfermato nel cast Alessandro Borghi, nel ruolo di Aureliano, meglio noto come Numero 8. Accanto a lui, Giacomo Ferrara, Claudia Gerini e Filippo Nigro. Non mancheranno, però, nuovi ...

Intervista – Saverio Raimondo : «Su Netflix così come in tour combatto l’ansia e diffondo il Movimento Pessimista» : Saverio Raimondo è una delle voci più rappresentative nel panorama della stand up comedy italiana, una tipologia di spettacolo in cui l’attore si esibisce mettendosi a nudo con un monologo serrato e diretto che spesso prevede semplicemente un microfono e uno sgabello. «Per essere se stessi sul palco bisogna saper ironizzare sui propri difetti, per poterli superare e comprendere» ribadisce Saverio prima della nostra conversazione, con quel tono ...

Netflix accelera sugli show interattivi - chissà se stavolta Apple TV sarà compatibile - : Altri spettacoli interattivi per bambini, invece, su Apple TV vengono riprodotti in modo tradizionale, con le scelte operate automaticamente senza possibile intervento dell'utente. In Minecraft, ...

Playstation Now - da oggi in Italia il Netflix dei videogiochi/ Dettagli e costi : Playstation Now disponibile di oggi in Italia: il Netflix dei videogiochi costerà circa 12 euro al mese, e permetterà di giocare con 600 titoli

Sony lancia PlayStation Now - arriva in Italia la 'Netflix dei videogiochi' : Ora è ufficiale: PlayStation Now è disponibile anche in Italia. Dopo aver raggiunto gli Stati Uniti, il Giappone e i principali stati europei, il servizio di Sony da martedì 12 marzo arriva anche nel ...

Il ragazzo che catturò il vento - il nuovo film Netflix è una storia vera e piena di speranza - videointervista - : Di quello della scienza. E dell'idea che tutti abbiamo bisogno di una 'società' affinché l'individuo possa arrivare ad affermarsi. E' una storia che parla di queste dinamiche. Il bisogno di avere una ...

Stand-Up comedy italiana su Netflix : Ancora poco conosciuta in Italia, per lo più assimilata ai tanti monologhi che i comici realizzano nei loro spettacoli, la comicità da Stand-Up è tipica della scena comica americana, resa ancora più ...