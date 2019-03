Nel Regno Unito il porno diventa un film da guardare in famiglia

Avengers : Endgame - il trailer svela indizi sull'uso dei varchi temporali Nel Regno Quantico : L'attesa sta per terminare, manca poco più di un mese ad Avengers: Endgame. Dall'anno scorso, dopo l'uscita di Infinity War, fino ad ora, si sono diffuse sul web numerose teorie su come i Vendicatori dovrebbero risolvere la drammatica situazione creata dallo schiocco di Thanos. Per evitare che metà dell'universo venga 'polverizzato', i supereroi sopravvissuti dovrebbero ricorrere ai viaggi nel tempo. Qualche giorno fa, sul profilo instagram del ...

Nel Regno Unito crescono le retribuzioni con l'inflazione : Sul fronte dei dati, l'economia del Regno Unito sembra avere un andamento abbastanza positivo, con la disoccupazione che è scesa al 3,9%, il livello più basso dalla metà degli anni '70, mentre la ...

Cast e personaggi di The Royals 4 in Italia su Rai4 dal 18 marzo : il regno del redivivo Robert Nell’ultima stagione : La prima visione di The Royals 4 in Italia arriva anche in chiaro con la programmazione su Rai4, al via con un episodio al giorno da lunedì 18 marzo dalle ore 10.00 del mattino. La stagione, l'ultima per la serie ideata da Mark Schwahn (il creatore di One Tree Hill), era già stata trasmessa quasi in contemporanea con la messa in onda negli Stati Uniti in anteprima esclusiva su TimVision, a meno di 24 ore dalla trasmissione negli USA sul ...

Accadde oggi - Nel 1861 venne proclamato il Regno d’Italia con Torino capitale : buon compleanno italiani! : «Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato; noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico: Il Re Vittorio Emanuele II assume per sé e suoi Successori il titolo di Re d’Italia. Ordiniamo che la presente, munita del Sigillo dello Stato, sia inserita nella raccolta degli atti del Governo, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Da Torino addì 17 marzo 1861». Sono queste le ...

Regno Unito : crescita rivista al ribasso - Nel 2019 PIL salirà solo dell'1 - 2% : "Dopo il voto di ieri rimane una grande nuvola di incertezza sul paese - ha detto Hammond - ma l'economia è notevolmente robusta" ha sottolineato il ministro. Nel 2020 il Pil salirà dell'1, per cento ...

Gli studenti del programma Erasmus+ Nel Regno Unito saranno garantiti anche in caso di “no deal” : Il Parlamento Europeo ha approvato delle misure d'emergenza per finanziare tutti i progetti iniziati prima del 29 marzo

A cosa servono le persone Nel Regno dell’intelligenza artificiale? : Anteprima della Milano Digital Week, dal 13 marzo a Base Milano, alla Fondazione Feltrinelli con Jerry Kaplan. L’esperto di computer science, imprenditore e pioniere della Silicon Valley è stato protagonista della conferenza dal titolo Le persone servono: un confronto sul complesso tema dell’impatto dell’artificial intelligence (Ai) su società e lavoro, moderato dal giornalista, firma di Wired e ricercatore Philip Di Salvo. Il ...

Devil May Cry 5 in testa alle classifiche di vendita Nel Regno Unito : Capcom ha messo a segno un gran colpo con il suo Devil May Cry 5, il titolo ha infatti dominato le classifiche di vendita inglesi relative alla prima settimana dalla sua pubblicazione.Come riporta Gamingbolt, Devil May Cry 5 ha venduto circa 20,872 unità e si conferma come il miglior capitolo (dal punto di vista delle vendite) dai tempi di DmC: Devil May Cry (che escludendo le varie riedizioni è stato l'ultimo capitolo pubblicato). Non si tratta ...

Epidemia di accoltellamenti Nel Regno Unito : supermercato sospende la vendita di coltelli da cucina : Tra i giovani, le ferite da accoltellamento sono aumentate del 54% in 5 anni . I crimini da coltello sono stati dichiarati da molti una crisi nazionale questa settimana dopo che due diciassettenni ...

Sony Xperia 1 è in preordine Nel Regno Unito - disponibile da maggio : Sony Xperia 1, il nuovo smartphone di punta dello storico produttore giapponese, è in preordine nel Regno Unito e sarà disponibile da fine maggio. L'articolo Sony Xperia 1 è in preordine nel Regno Unito, disponibile da maggio proviene da TuttoAndroid.

Il tour del cantante Ryan Adams Nel Regno Unito e in Irlanda è stato annullato per via delle accuse di molestie sessuali : Il tour nel Regno Unito e in Irlanda del cantautore e chitarrista statunitense Ryan Adams è stato annullato a causa della accuse di molestie sessuali raccontate in un articolo del New York Times dello scorso 13 febbraio. Adams, che ha all’attivo 16

Nuovo record di caldo in Regno Unito - raggiunti +21 - 2°C ai Kew Gardens : massime sconvolgenti Nelle Isole Britanniche [FOTO e DATI] : 1/31 ...

Max & Keyra : la storia dei due bambini che rivoluzioneranno la donazione degli organi Nel Regno Unito : La Max & Keyra's Law è legge. La nuova norma sulla donazione degli organi in Inghilterra introdurrà il consenso implicito per la donazione degli organi: una scelta che permetterà a molte persone nelle liste d'attesa di trovare i donatori di cui hanno bisogno. Secondo le stime del governo inglese, la legge, che verrà introdotta il prossimo anno, potrebbe salvare più di 700 persone ogni anno. E se si è ...

Dragalia Lost : l'RPG per dispositivi mobile di Nintendo sbarca Nel Regno Unito : Dragalia Lost è il gioco RPG per smartphone di Nintendo uscito in Giappone e negli Stati Uniti lo scorso settembre.Ebbene, come segnala Eurogamer.net, da poco il titolo è stato reso disponibile nel Regno Unito, sia su iOS App Store che su Google Play.Dragalia Lost è il lavoro dello sviluppatore mobile giapponese Cygames e della stessa Nintendo. Con questo gioco, Nintendo ha portato per la prima volta un nuovo franchise su smartphone.Leggi ...