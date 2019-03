NBA Summer League | nella prossima stagione parteciperanno anche le Nazionali di Cina e

sportfair

(Di giovedì 21 marzo 2019) Ledie Croaziaalladell’Nba a luglio a Las Vegas Lae la Croazia invieranno le proprie squadredi basket per giocaredell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesimadell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di Las Vegas. L’evento farà parte dei preparativi dellaper ospitare la Coppa del Mondo Fiba, che si terrà indal 31 agosto al 15 settembre. Laha già giocato nell’evento del 2007 a Las Vegas, ma la Croazia farà il suo debutto. Questo segnerà la prima volta in cui due squadresi uniranno ai club Nba per la competizione fuori. Tutte e 32 le squadre giocheranno quattro partite ...

