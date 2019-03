Nba | nella notte vincono Toronto e Philadelphia | Oklahoma scivola settima

Nba Summer League - nella prossima stagione parteciperanno anche le Nazionali di Cina e Croazia : Le Nazionali di Cina e Croazia parteciperanno alla Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas La Cina e la Croazia invieranno le proprie squadre Nazionali di basket per giocare nella Summer League dell’Nba a luglio a Las Vegas, come annunciato dalla Lega americana. La quindicesima Summer League dell’Nba sarà una competizione di 83 partite che si giocherà dal 5 al 15 luglio nel campus dell’Università del Nevada di ...

James Harden nella storia : è il primo a segnare almeno 30 punti nella stessa stagione contro tutte le squadre Nba : James Harden continua a macinare punti e record, adesso però i suoi Houston Rockets puntano all’obiettivo più alto: il titolo NBA James Harden piazza un altro record in una stagione a dir poco pazzesca. La guardia degli Houston Rockets è infatti il primo cestista capace di segnare almeno 30 punti contro tutte le squadre NBA nella stessa stagione, questo dopo il bottino di questa notte contro Atlanta, nella vittoria della sua Houston. ...

Nba Sundays - Embiid nella tana di Giannis : Bucks-Sixers LIVE su Sky : E si potrebbe andare avanti ancora a lungo a magnificare statistiche e performance di Milwaukee e Philadelphia, le due squadre protagoniste della sfida di domenica sera in diretta su Sky Sport NBA. ...

Nba 2019 - i risultati della notte (14 marzo) : Golden State supera Houston nella sfida più attesa - successi anche per OKC e Miami : Sei partite in programma in questa notte NBA, con la sfida tra Houston e Golden State, vinta dalla formazione ospite, a rubare la scena agli altri cinque incontri. successi importanti per Oklahoma City, che sale al terzo posto avendo la meglio su Brooklyn, e per Miami, dominante nello scontro diretto con Detroit. La sfida più attesa della notte era senza alcun dubbio lo scontro diretto tra Houston Rockets e Golden State Warriors. Gli uomini di ...

Nba - Adam Silver : 'Cosa deve cambiare nella Nba di oggi" : Millennials , social & TV La NBA vanta una delle fan base più giovani di ogni sport ma il cambiamento nelle modalità di fruizione dei contenuti delle nuove generazioni " che hanno ormai abbandonato ...

Risultati Nba : nella notte cade Toronto - riprende la corsa dei Thunder : NBA, altri 4 incontri si sono giocati nella notte americana dopo quelli disputati ad orari “italiani” nella serata di ieri Dopo le gare della serata di ieri, la giornata NBA si è conclusa con altri 4 incontri andati in scena nella notte americana. A sorpresa i Toronto Raptors hanno perso contro Detroit 112-107, anche a causa dell’assenza del trascinatore Leonard. Non sono bastati infatti ai canadesi i 35 punti di Lowry ...

Nba – LeBron James abbatte un altro record : è l’unico nella storia in top 10 per punti ed assist : LeBron James raggiunge un altro prestigioso primato nella sua straordinaria carriera: il numero 23 dei Lakers è l’unico giocatore della storia ad essere in top 10 per punti ed assist Ieri notte i Lakers sono stati sconfitti al FedexCenter dai Grizzlies, continuando a restare indietro nella corsa Playoff nonostante l’ennesima prestazione dominante di LeBron James. Il numero 23 dei giallo-viola ha chiuso la partita in tripla doppia ...

Nba 2019 - i risultati della notte (26 febbraio) : Gallinari supera Doncic nella sfida più attesa - terza sconfitta consecutiva per gli Spurs : Tante emozioni nelle undici partite in programma in questa ricca notte NBA. Golden State e Milwaukee risolvono senza troppe difficoltà le pratiche Charlotte e Chicago confermandosi le formazioni più attrezzate. Philadelphia, Houston e Portland centrano vittorie importanti in ottica playoff, mentre Indiana cade a Detroit. Buone notizie da parte dei Clippers di Danilo Gallinari che tornano al successo contro Dallas. Prosegue invece il momento di ...

Nba – Allen Iverson - abbraccio e parole dolci a Steph Curry : “sei nella mia top 5 fra i migliori di sempre” [VIDEO] : L’abbraccio fra Allen Iverson e Steph Curry durante l’All-Star Game diventa virale: ‘The Answer’ elogia il talento della stella degli Warriors inserendolo nella sua personale ‘top 5’ dei migliori di sempre Steph Curry è uno dei giocatori più forti dell’attuale NBA, nonché probabilmente della storia del basket. Il suo range di tiro praticamente illimitato, la sua grande abilità nel colpire da dietro l’arco, la sua visione di gioco e il suo ...

Nba - Giannis e Curry nella stessa squadra nel 2021? Ecco come potrebbe succedere : ... letteralmente, con il clamoroso alley-oop schiacciato a terra da Curry e trasformato nell'highlight della notte da Antetokounmpo, facendo saltare in piedi tutti gli appassionati in giro per il mondo ...

Nba - Kevin Durant entra nella storia : il secondo Mvp dell’All star game gli regala l’ingresso in un parterre speciale di fenomeni : Kevin Durant è entrato a far parte di un gruppo di giocatori di primissimo livello dopo la vittoria del suo secondo Mvp all’All star game Kevin Durant ha vinto il titolo di Mvp dell’All star game 2019, il suo secondo in carriera. Il fenomeno degli Warriors sta continuando a fare incetta di premi personali ed anche di squadra assieme a Golden State. Con il premio conquistato questa notte Durant è entrato a far parte di un novero ...

Nba - All-Star Weekend : Joe Harris batte Steph Curry nella gara del tiro da tre punti : Tutti aspettavano il testa a testa dall'arco segnato della famiglia Curry, ma a metterci lo zampino ci ha pensato il tiratore che non ti aspetti. Joe Harris, alla prima partecipazione in carriera alla ...

Nba – Paul George e Russell Westbrook da record : 2 triple doppie da +20 punti nella stessa partita : record storico per Paul George e Russell Westbrook nella sfida vinta dai Thunder contro i Blazers: i due sono diventati i primi compagni a far registrare due triple doppie da più di 20 punti nella stessa partita Notte storica per gli Oklahoma City Thunder. La sfida vinta da OKC contro Portland per 120 a 111 ha portato con sè un record straordinario, firmato dai due grandi talenti del roster dei padroni di casa: Paul George e Russell ...

Nba - Westbrook nella storia. Harden trenta volte trenta - Danilo Gallinari ko : ROMA - nella notte NBA Russell Westbrook riscrive la storia: ottiene la decima tripla doppia consecutiva e supera il record di Wilt Chamberlain . James Harden per la trentesima partita consecutiva ...