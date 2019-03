NBA | Miami ferma la corsa degli Spurs | 17 punti per Marco Belinelli

NBA - risultati della notte : Miami passa a OKC - i Pelicans rovinano la festa di Nowitzki : Oklahoma City Thunder-Miami Heat 107-116 Basta un solo dato per capire dove è stata fatta la differenza tra Thunder e Heat. Punti dalla panchina di OKC: 10; punti dalla panchina di Miami: 67. Guidati ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

NBA : Harden show contro Miami - cadono Denver e Golden State : Un altro show di James Harden trascina Houston alla vittoria. Il 'Barba' ne mette 58 nel successo in rimonta dei Rockets contro Miami: 121-118 il punteggio finale. Continua il momento di difficoltà di ...

NBA - Dwyane Wade segna sulla sirena : Golden State perde allo scadere a Miami : Miami Heat-Golden State Warriors 126-125 La stava cercando ormai da tempo e alla fine ci ha messo lo zampino anche un po' la sorte. Dwyane Wade andava da settimane a caccia della partita in cui ...

NBA – Pat Riley ammette : “quando LeBron James lasciò Miami la nostra dinastia volò via dalla finestra” : Pat Riley è tornato a parlare dell’addio di LeBron James a Miami: il presidente degli Heat ha indicato quel momento come la fine della possibile dinastia della franchigia L’addio di LeBron James ai Miami Heat, avvenuto nell’steta del 2014, è una ferita ancora aperta nel cuore di tutti i tifosi della franchigia della Florida. Nonostante il ricordo lasciato dall’attuale numero 23 dei Lakers sia più che positivo, complici i due anelli vinti ...

Mercato NBA – Scambio fra Heat e Suns : Tyler Johnson e Wayne Ellington a Phoenix - Ryan Anderson a Miami : Miami Heat e Phoenix Suns completano uno Scambio nella notte: Tyler Johnson e Wayne Ellington si trasferiscono in Arizona in cambio di Ryan Anderson A poche ore dallo stop alle trattative sancito dalla trade deadline, ore 21:00 italiane, Miami Heat e Phoenix Suns si sono accordate per rendere ufficiale una trade. Adrian Wojnarowski riporta dell’arrivo di Tyler Johson e Wayne Ellington a Phoenix, in cambio di Ryan Anderson che farà il ...

NBA – I Miami Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh : tutti all’American Airlines Arena il 26 marzo! [VIDEO] : I Miami Heat hanno annunciato il ritiro della maglia numero 3 di Chirs Bosh: il centro di Big Three verrà omaggiato il 26 marzo presso l’American Airlines Arena Il prossimo 26 marzo, presso l’American Airlines Arena di Miami, addobbata a festa per l’occasione, gli Heat ritireranno la maglia di Chris Bosh. Fuori dai parquet NBA dal 2016 a causa di alcuni coaguli di sangue che hanno messo a rischio la sua stessa vita, oltre a porre fine alla ...

