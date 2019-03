NBA | Dwyane Wade e l' ultima gara a San Antonio | ' Un' icona di questo sport'

sport.sky

(Di giovedì 21 marzo 2019) Stima e affetto reciproco, come raccontano le parole dell'allenatore degli Spurs: "È un'del nostro, non solo per quanto fatto in campo. Ha lottato puntando al successo in ogni caso, è ...

paolomoderato : La grandezza del basket Nba, il tributo di Popovich e San Antonio a Dwyane Wade: un esempio di rara eleganza nello… - LaStampa : Nba, il tributo di Popovich e San Antonio a Dwyane Wade: un esempio di rara eleganza nello sport… - andreagrazio85 : Bellissimo momento tra coach Popovich e Dwyane Wade, prima del@match tra Spurs e Heat. Due assolute leggende #NBA -