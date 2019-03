Nba | Belinelli sconfitto in casa | super Harden non basta a Houston

Nba. Belinelli non basta - Miami ferma rincorsa San Antonio : San Antonio sbatte contro Miami. Gli Heat violano l'AT&T Center per 110-105 e fermano la striscia vincente degli Spurs che durava da 9 gare

Nba : Miami ferma la corsa degli Spurs - 17 punti per Marco Belinelli : San Antonio Spurs-Miami Heat 105-110 Non poteva esserci finale migliore per Dwyane Wade nell'eterna sfida con i San Antonio Spurs; l'avversario più insidioso, stimolante e da rispettare con cui il n°3 ...

Nba 2019 - i risultati della notte (21 marzo). 57 punti di Harden non bastano ai Rockets - Spurs KO nonostante 17 di Belinelli : Si sono giocate nove partite in questa lunga notte NBA, e molte di esse sono state particolarmente tirate. Due prestazioni individuali sopra i 40 punti, una sopra i 50, tre overtime: è successo veramente tanto sui parquet d’America. Andiamo a vedere tutto in dettaglio. James Harden ne combina un’altra delle sue, ma stavolta senza vittoria: i suoi 57 punti non bastano agli Houston Rockets per uscire vincitori dal campo dei Memphis ...

Nba. San Antonio supera Golden State - 9 punti per Belinelli : San Antonio Usa - Nemmeno Golden State riesce a fermare San Antonio. All'AT&T Center, i Warriors cedono 111-105 e per i texani arriva la vittoria

Nba. Belinelli fa volare San Antonio - Golden State umilia OKC : ROMA - Marco Belinelli e i suoi San Antonio Spurs non si fermano. Infilano l'ottava vittoria consecutiva superando i Portland Trail Blazers per 108-103. Sette le partite disputate nella notte NBA. ...

Nba : Gallinari show - Belinelli infila la settima. Milwaukee da record : ROMA - Il venerdì notte di Nba si chiude con una certezza che attende ormai soltanto l'aritmetica: i due italiani d'Oltreoceano parteciperanno entrambi ai play-off. In una regular season che volge al ...

Nba - Gallinari guida la rimonta dei Clippers - settima vittoria in fila per Belinelli : L.A. Clippers-Chicago Bulls 128-121 Se c'è una qualità che hanno questi L.A. Clippers, è che difficilmente si fanno battere da squadre nettamente inferiori a loro. La gara contro i Chicago Bulls ha ...

Basket : Nba. Clippers ko senza Gallinari - vincono Spurs di Belinelli : Doc Rivers decide di dare un turno di riposo a Danilo Gallinari e i Los Angeles Clippers, dopo cinque vittorie consecutive, si fermano

Nba - Belinelli lancia gli Spurs - volano Bucks e Nuggets : Nba, regular agli sgoccioli: ultimi treni per i playoff. I Bucks hanno battuto in trasferta i Pelicans per 130-113 e hanno ormai messo le mani sulla prima testa di serie nella Eastern Conference. A ...