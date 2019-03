NBA – Alta tensione durante Celtics-Sixers! Embiid stende Smart che reagisce | scatta la

NBA – Lite Westbrook-tifoso Utah - parla la proprietaria dei Jazz : “saltate in piedi e urlate : ‘basta al razzismo’” : Gail Miller ha commentato l’episodio, a sfondo razzista, che ha coinvolto Russell Westbrook e un tifoso: la proprietaria dei Jazz ha condannato fermamente il gesto Quanto accaduto nei giorni scorsi alla Vivint Smart Home Arena ha davvero dell’incredibile. Un fan degli Utah Jazz (adesso radiato a vita), ha urlato delle frasi razziste a Russell Westbrook, nel corso della partita fra Jazz e Thunder. L’episodio è diventato ben presto virale, ...

Risultati NBA – Toronto asfalta a domicilio Miami - un super Embiid regala il successo a Philadelphia su Indiana : Niente da fare per gli Heat al cospetto dei Raptors, capaci di imporsi con il punteggio di 125-104. Bene anche i Sixers, dominanti su Indiana Spettacolo ed emozioni con la NBA nella serata europea, sfide elettrizzante ricche di pathos e colpi di scena. Sul parquet di Miami, i Toronto Raptors si impongono con il punteggio di 104-125, mettendo le cose in chiaro già all’intervallo con il vantaggio di quattordici punti scavato da Lowry e ...

Risultati NBA – I Celtics asfaltano Golden State grazie ad un mostruoso Hayward - Harden stende Toronto : ok Phila e Indiana : I Celtics asfaltano i Warriors grazie ad una splendida prestazione di Hayward, c’è gloria anche per Houston che supera Toronto in trasferta. Sorridono Indiana e Philadelphia, mentre Memphis e Minnesota vanno ko Clamorosa sconfitta di Golden State, che prosegue nel suo momento negativo incassando il terzo ko nelle ultime quatto partite giocate. Alla Oracle Arena è un dominio di Boston, che si impone con il punteggio di 95-128 grazie ...

NBA – Incidente d’auto per Karl-Anthony Towns : salta la prima partita in carriera : Incidente d’auto per Karl-Anthony Towns: il giocatore dei Timberwolves è rimasto illeso ma è stato costretto a saltare la prima partita della sua carriera Ieri notte Karl-Anthony Towns ha saltato la prima partita della sua carriera dopo 303 presenze consecutive. Il centro dei Timberwolves è rimasto coinvolto in un Incidente d’auto mentre si dirigeva all’aeroporto per imbarcarsi alla volta di New York per la sfida contro i Knicks. ...

NBA – La lealtà di Lillard : “resto a Portland anche senza titolo. Anthony Davis? Capisco la sua scelta ma…” : Titoli NBA, priorità nella propria carriera e richieste di cessione: Damian Lillard fa il paragone fra la sua situazione e quella di Anthony Davis, spezzando però una lancia in favore del collega Si sente spesso parlare di lealtà nell’ambiente NBA, la maggior parte delle volte in termini negativi. Le franchigie NBA hanno il pieno potere sui destini dei giocatori, scambiati da un giorno all’altro e sballotati da una parte ...

NBA – Celtics - Danny Ainge esalta Irving : “la nostra arma offensiva migliore - serve lui per vincere un titolo” : Danny Ainge, gm dei Boston Celtics, esalta le qualità offensive di Kyrie Irving: senza il playamker ex Cavs, Boston non può pensare di vincere l’anello In estate i Boston Celtics saranno chiamati a prendere delle decisioni di mercato importanti. Registrato l’interesse di Anthony Davis nei confronti della franchigia del Massachusetts, il gm Danny Ainge deve regolare la situazione contrattuale di Kyrie Irving per poi decidere di andare ...

NBA – Wade esalta Doncic : “passa palla come LeBron James - pochissimi sono in grado di farlo” : Dwyane Wade esalta il talento di Luka Doncic: il veterano dei Miami è rimasto fortemente sorpreso dalle abilità di passatore del giovane sloveno Il talento di Luka Doncic continua a riscuotere grande successo. La giovane stella dei Dallas Mavericks prosegue il suo cammino strepitoso all’interno della lega mantenendo 20.8 punti, 7.1 rimbalzi e 5.5 assist di media a partita. L’ex Real Madrid colleziona complimenti dopo ogni partita, molti di ...

NBA – Pelicans - Anthony Davis in campo dopo le ‘minacce’ di saltare l’intera stagione? Ecco il motivo del cambio di rotta : Anthony Davis regolarmente in campo nonostante i rumor che lo davano pronto a ‘saltare l’intera stagione’ in caso di mancata trade: una regola NBA scoraggia Pelicans e giocatore da tale ipotesi Gli ultimi giorni di mercato NBA sono stati caldissimi. Il classico susseguirsi di rumor e notizie, alcune confermate altre poi smentite, qualcuna rimasta forse in sospeso fra i meandri delle logiche del mercato e del tumulto ...

NBA – Draymond Green durissimo sul caso Harrison Barnes : “certe franchigie non dimostrano lealtà verso di noi” : Draymond Green ha commentato duramente la cassione di Harrison Barnes, scambiato mentre era ancora in campo con i Mavericks: la stella degli Warriors ha sottolineato la mancanza di riconoscenza da parte delle franchgie Quanto successo durante la sfida tra Dallas Mavericks e Charlotte Hornets della notte, ha avuto del clamoroso. Mentre era presente in campo, con 10 punti già fatti registrare, Harrison Barnes ha scoperto di essere stato ...

Risultati NBA – Golden State asfalta San Antonio - Houston sorride con Harden : Bucks a valanga su Washington : I Warriors non danno scampo agli Spurs, solo nove punti per Belinelli in 25 minuti in campo. Il Barba fa felice Houston, mentre Antetokounmpo domina Washington La vetta della Western Conference continua a rimanere saldamente in mano a Golden State, che non lascia scampo nemmeno a San Antonio. I Warriors vincono 141-102, asfaltando letteralmente gli Spurs alla Oracle Arena, ammaliata dalle giocate di Curry e Durant. Il top scorer però è ...

Mercato NBA – Lakers - se salta Anthony Davis c’è il ‘piano B’ : interesse per Trevor Ariza e Jabari Parker : Los Angeles Lakers ad un bivio di Mercato: se salta Anthony Davis servono comunque innesti importanti. Si seguono Trevor Ariza e Jabari Parker Manca solo un giorno allo scadere della trade deadline e i Los Angeles Lakers non sembrano avere intenzione di accontentare i New Orleans Pelicans accettando l’incredibile controproposta per Anthony Davis. In casa Lakers comunque, è stata finalmente messa nero su bianco una cosa: il progetto ...

Risultati NBA – James Harden ne fa 44 - asfaltati i Suns : ko casalingo per Pelicans - Nets e Wizards : James Harden show, i Rockets asfaltano i Suns: bene anche Kings, Pistons e Hawks Nella notte sei sono stati i match andati in scena sui parquet oltreoceano e validi per la regoular season NBA. Mentre il mercato impazza, a mettere in mostra tra tutti le sue qualità da trascinatore della propria squadra è senza dubbio James Harden. Il campione di Houston mette a segno, nella sfida vinta contro i Suns, ben 44 punti, oscurando le prestazioni ...

NBA – Zach Lavine esalta Zion Williamson : “è una forza della natura - cambia le sorti di una franchigia” : Anche il cestista dei Chicago Bulls, Zach Lavine, ha esaltato le qualità atletiche e il talento di Zion Williamson, descrivendolo come un giocatore in grado di poter cambiare le sorti di una franchigia Uno dei nomi più caldi per il prossimo Draft NBA è quello di Zion Williamson. Il prodotto che sta facendo impazzire i fan di Duke ha stupito tutta l’NBA a suon di prestaZioni strabiliati. Del resto, un giocatore con un fisico da ...

Basket - NBA : Denver e Portland continuano a correre - LeBron salta anche il derby : NEW YORK - Prosegue la corsa dei Denver Nuggets, che passano anche sul parquet di New Orleans, 105-99 lo score, centrando il quarto successo consecutivo, 35-15 il bilancio del team del Colorado, così ...