Nazionale Catalogna | Piquè e Xavi tra i convocati della prima storica amichevole

Nazionale della Catalogna - la lista dei convocati per il match con il Venezuela : ci sono Xavi e Piquè : Il ct Gerard Lopez ha diramato la lista dei giocatori convocati per la storica sfida tra Catalogna e Venezuela, presenti anche Xavi e Piquè La Catalogna si prepara ad affrontare la storica sfida con il Venezuela, in programma il prossimo 23 marzo allo stadio di Girona. Un confronto attesissimo soprattutto per la regione spagnola, che da anni lotta per l’indipendentismo e vuole sfruttare questa occasione per allontanarsi ancora di più ...