Napoli | il club chiarisce ' Milik stima Mertens | ma non lo ha proposto capitano'

Calcio : Juve-Ajax ai quarti di finale di Champions - Napoli-Arsenal in Europa League. Dominio inglese nei tabelloni europei : ben sei club ai quarti delle rispettive competizioni : L’urna di Nyon è stata oggi benevola (ma non troppo) con la Juventus: i bianconeri affronteranno gli olandesi dell’Ajax, una delle avversarie sulla carta più abbordabili del lotto. Ma il “ma non troppo” è rappresentato dal fatto che i Lancieri hanno eliminato con un sonoro 4-1 agli ottavi di finale i pluri-campioni in carica del Real Madrid: pertanto la banda-Allegri non deve assolutamente prendere sotto gamba gli avversari pur essendo ...

Napoli - ombre sul futuro di Insigne : Lorenzo sogna top club in Europa : Un mal di pancia improvviso. Immotivato. Un malessere profondo che Lorenzo Insigne tiene a fatica nascosto e che mette sulle spine il Napoli. «Qui vengo sempre criticato. Non voglio fare...

Napoli - tre top club sulle tracce di Insigne : Secondo La Gazzetta dello Sport , Manchester City, PSG e Liverpool sono interessate a Lorenzo Insigne . Le tre squadre sono pronte a trattare in caso di apertura dell'agente Mino Raiola a una possibile cessione del giocatore.

Il Napoli è il 23esimo club a livello economico-finanziario - il secondo in Italia : Crescono la Cina e l’America È tempo di analisi e di classifiche sulla forza economica dei club. Soccerex Football Finance stila come ogni anno una classifica dei primi cento club di tutto il mondo e si basa soprattutto sul valore del parco giocatori, sugli investimenti immobiliari del club (come stadio o centro sportivo di proprietà), la liquidità, il numero di potenziali investitori e il debito netto. La squadra più forte, più stabile ...

Napoli - clamoroso addio di Hamsik : il giocatore lascia il club azzurro e vola in Cina : Ultima partita oggi in maglia azzurra per Hamsik, per il quale c’è una trattativa in corso con i cinesi del Dalian Marek Hamsik è pronto a lasciare il Napoli, il centrocampista slovacco ha giocato contro la Sampdoria la sua ultima partita con il club di De Laurentiis. Cafaro/LaPresse La prossima squadra sarà il Dalian, società cinese che già qualche giorno fa aveva chiesto a Lazio e Torino la disponibilità a cedere Immobile e ...

Calciomercato Napoli - ufficiale la cessione di Rog al Siviglia : la nota del club spagnolo : Il centrocampista croato si è trasferito in prestito secco in Spagna, come rivela il comunicato pubblicato oggi dal Siviglia Il Napoli saluta Marko Rog, solo temporaneamente. Il centrocampista croato si trasferisce ufficialmente al Siviglia in prestito secco fino a giugno, per poi far ritorno in Italia al termine della stagione. Una formula pretesa dal club di De Laurentiis, che non ha nessuna intenzione di privarsi del classe ...

Allan Psg - il club francese molla il centrocampista del Napoli per Paredes? : Allan PSG – È da settimane che in casa Napoli non si fa che parlare di un solo giocatore. E non si tratta di un possibile grande acquisto in grado di far compiere il salto di qualità alla squadra allenata da Carlo Ancelotti. Si tratta di Allan, centrocampista titolare inamovibile che potrebbe dire presto addio […] L'articolo Allan Psg, il club francese molla il centrocampista del Napoli per Paredes? proviene da Serie A News Calcio - ...