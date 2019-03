Napoli | “così i Casalesi stavano convertendo in euro 20 miliardi di vecchie lire frutto

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 21 marzo 2019) La mafia Casalese aveva trovato il sistema per convertire circa 20didi attività illecite in. Lo hanno scoperto gli investigatori della Guardia di Finanza di Roma ee gli inquirenti della Procura diNord, coordinata dal procuratore Francesco Greco. Il clan teneva nascosta una considerevole quantità di denaro ine il meccanismo avrebbe consentito di ottenere mediamente, il 32% del valore trasformato inincassando oltre 3,3 milioni di. Tra gli arrestati (tre in carcere e uno ai domiciliari), rispettivamente di 64, 61, 55 e 60 anni, c’è anche Gaetano Mungiguerra, ritenuto legato al clan deiIl meccanismo prevedeva che la riconversione della somma avvenisse in piccole tranche e per attribuire all’operazione una parvenza di legalità venivano predisposti anche documenti che atteuna normale vendita di valuta ...

