Napoli | 60 milioni per Lozano e Lazzari

Perché Lozano piace ad Ancelotti e al Napoli. Gazzetta : vale 40 milioni : Mino Raiola Non è una novità. Hirving Lozano, 23 anni, attualmente al Psv che tra l’altro sta conducendo alla vittoria in campionato, è un calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti. Oggi la Gazzetta scrive – a ragion veduta – che è il primo della lista dei calciatori desiderati dall’allenatore del Napoli. Certamente tra i primi. Ancelotti commentò i Mondiali in Russia per una tv messicana. E vide Lozano segnare la ...

Napoli - piace Lazaro : affare da 17 milioni : Secondo il Corriere dello Sport : 'Finora vi sarebbe stato solo un incontro di Giuntoli con il procuratore viennese Max Hagmayr che assiste il giocatore sotto contratto fino al 2021. Lazaro è attratto dalla pista napoletana e ...

Stamperia clandestina a Napoli : sequestrati 36 milioni di euro falsi - due arresti : Trentasei milioni di euro falsi scoperti in una Stamperia clandestina nel Napoletano , con due falsari sorpresi e arrestati mentre riproducevano le banconote. il bilancio dell operazione contro la ...

Napoli - soldi falsi all'ombra del Vesuvio : sequestrati 36 milioni nella stamperia clandestina : Trentasei milioni di euro falsi sono stati trovati una stamperia clandestina a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Gli investigatori della Guardia di Finanza, coordinati dalla Procura della ...

Il Sole 24 Ore : “Napoli - la querelle sulle griglie mette a rischio 98 milioni per la linea 6 della metro” : Il Sole 24 Ore si occupa di Napoli e scrive un articolo dal titolo: «Napoli, fondi metrò a rischio per la disputa sulle prese d’aria». Il quotidiano di Confindustria informa che la linea 6 della Metropolitana di Napoli non verra` completata entro fine marzo, termine entro il quale dovevano essere spesi i fondi europei destinati all’opera. In ballo c’è il contributo di 98milioni del Por Fesr 2007-2013. Si tratta della tratta per ...

Fornals-Napoli - affare reale e concreto : pronti 30 milioni di euro : FORNALS NAPOLI- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, il Napoli sarebbe pronto a mettere le mani su Pablo Fornals, giocatore attualmente in forza al Villareal, ma chiaro obiettivo del club partenopeo. De Laurentiis potrebbe decidere di affondare il colpo mettendo sul piatto della bilancia un’offerta da 30 milioni di euro, offerta che […] L'articolo Fornals-Napoli, affare reale ...

Napoli - pronti 30 milioni per Fornals : Come si apprende dalla Gazzetta dello Sport: 'Intanto, Cristiano Giuntoli è sul punto di chiudere la trattativa con il Villareal per ingaggiare Pablo Fornals : il Napoli pagherà la clausola di 30 milioni di euro, mentre il diesse continua ...

Campania - ecco 410 milioni per 4 nuove stazioni della metro da Aversa a Napoli : La Regione Campania investirà 410 milioni di euro per completare quattro nuove stazioni della linea metroCampania NordEst portando i treni che vengono da Aversa, passando per Giugliano,...

Cimiteri di Napoli - spreco da 38 milioni : Tra gli sprechi contestati dalla Corte dei Conti della Campania nel 2018 figura anche quello legato alle luci votive nei Cimiteri di Napoli. I magistrati contabili quantificano, nell'arco di otto anni, a partire del 2008, un mancato incasso di circa 38 milioni di euro. I fatti risalgono allo scorso mese di luglio. Gli inquirenti e gli investigatori del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli, coordinati dal ...

Napoli - De Laurentiis punge la Juve 'Con 200 milioni di debiti...' : Napoli - La testa è già proiettata giocoforza verso le prossime due sfide di inizio marzo, contro la Juventus e il Salisburgo. Ma il Napoli non può e non vuole snobbare la trasferta di Parma, che al ...

De Laurentiis ed il distacco Juve-Napoli : “che senso avrebbe vincere con un debito da 200 milioni con le banche?” : Aurelio De Laurentiis ha parlato della distanza che ancora c’è tra il suo Napoli e la Juventus che comanda la classifica della Serie A “Carlo Ancelotti da Oscar e Napoli da 7 in pagella“. Lo dice Aurelio De Laurentiis analizzando ai microfoni di Sky la stagione fatta finora dagli azzurri sotto la guida del nuovo tecnico. Il presidente del club partenopeo condivide il voto dato alla squadra da Ancelotti: “Io sono ...

Napoli - false griffe in catena di montaggio : 14 arresti - sequestro da 3 milioni : La Guardia di Finanza ha eseguito 14 ordinanze cautelari nei confronti di altrettanti soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata alla distribuzione e alla ...

Napoli - pioggia di milioni sulla Floridiana : arrivano i soldi per la riapertura : Il Parco della Floridiana, a Napoli, sarà completamente ristrutturato e riaperto a spese del ministero dei Beni Culturali e poi affidato al Comune di Napoli che ne curerà la manutenzione successiva. È ...

Napoli - salgono le plusvalenze : incassati 80 milioni : Napoli plusvalenza Hamsik – Il Napoli saluta Marek Hamsik: lo storico capitano dei partenopei è infatti diretto ai cinesi del Dalian Wanda. L’affare, secondo le ricostruzioni della stampa, si è concluso sulla base di una offerta al Napoli da 20 milioni di euro, mentre il giocatore incasserà circa 27 milioni complessivi per i tre anni di […] L'articolo Napoli, salgono le plusvalenze: incassati 80 milioni è stato realizzato da ...