Musica dopo l' una e nuovi club in centro Ancona by night si accende in 9 mosse

Leakato il nuovo singolo di Laura Pausini - la reazione dopo la diffusione illegale : “Come rovinare la Musica pop” : Il nuovo singolo di Laura Pausini è stato Leakato. La notizia non ha tardato ad arrivare alle orecchie dell'artista di Solarolo, che è già intervenuta sui social con una durissima reazione indirizzata nei confronti di coloro che sembrano essere colpevoli della diffusione anticipata di In questa nostra casa nuova con Biagio Antonacci. Il brano è anche circolato su WhatsApp, ma ancora non si sa se si tratti di un attacco hacker o di una ...

Uno dei più famosi cantanti sudcoreani si è ritirato dalla Musica dopo le accuse di aver gestito un giro di prostituzione : Uno dei più famosi cantanti sudcoreani, Seungri, nome d’arte di Lee Seung-hyun, ha annunciato il suo ritiro dalla musica dopo le accuse di aver gestito un giro di prostituzione. Seungri ha 28 anni ed è uno dei membri del gruppo

Irama si sfoga dopo la rottura con Giulia De Lellis : "La Musica è il mio posto" : Il cantante e vincitore di Amici 17, Irama, sembrerebbe essere stufo dei continui pettegolezzi sorti sul conto della sua vita privata, motivo per il quale l'artista avrebbe deciso di sfogarsi via ...

Storia della Musica alle superiori - c’è la proposta. Cinquantacinque anni dopo il primo appello : Risale al 1964, come abbiamo già evidenziato altrove, l’appello del musicologo Alberto Mantelli lanciato dalle pagine de L’Approdo musicale per far sì che Storia della musica – disciplina, al pari di Storia dell’arte, fortemente caratterizzante il patrimonio culturale e identitario italiano – fosse inserita nel piano di studi dei nostri licei. Mai nessun politico però aveva prestato ascolto alle richieste di coloro che, dotati di ...

Micheal Jackson - dopo le accuse nel documentario Leaving Neverland la Bbc esclude la Musica di Jacko dalla programmazione : Nel documentario “Leaving Neverland” due testimoni hanno raccontato di aver subito da piccoli abusi nella casa di Micheal Jackson. dopo queste accuse la Bbc ha deciso di escludere la musica dell’artista americano dalla sua radio, la decisione è stata riportata dal The Sunday Times. Anche se il portavoce della radio britannica ha provato a frenare: “Noi non banniamo canzoni o artisti e Michael Jackson, come ogni altro ...

Cd al tramonto dopo 40 anni. Ma mai troppo "amato" dagli appassionati di Musica : Il Cd ha quarant'anni, ma non se li porta molto bene. L'8 marzo del 1979 la Philips presentava il primo compact disc, destinato rivoluzionare l'ascolto e anche la memorizzazione digitale delle ...

Cristicchi torna in Musica dopo sei anni : 'Bene Mogol - largo alla canzone italiana' : Reduce dal Festival di Sanremo, che ha segnato il suo ritorno alla musica 'pura' dopo sei anni, Simone Cristicchi arriva nella redazione milanese di LaPresse per partecipare al forum musicaPresse . Lo ...

Ora due registi per 'L'amica geniale' - boom di film Musicali dopo i Queen : boom di film musicali in arrivo dopo il successo di "Bohemian Rapdsody", l'unico problema saranno però i diritti per le musiche. Vedremo sullo schermo, tra i tanti, John Lennon, David Bowie e Celine ...

Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019 : la nostra Musica è vecchia? La replica : Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019: la nostra musica è vecchia? Arriva la replica dei ragazzi I tre ragazzi de Il Volo, pur essendo molto amati e apprezzati all’estero, in Italia a volte fanno fatica ad arrivare e convincere in pieno giornalisti e critici musicali. Una delle critiche che spesso viene mossa a […] L'articolo Il Volo dopo le critiche a Sanremo 2019: la nostra musica è vecchia? La replica proviene da Gossip e Tv.

Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo con una cover in Musica in uscita dopo Sanremo 2019 : C'è Anche Tiziano Ferro nel nuovo album di Il Volo, quello che il trio rilascerà in occasione della prossima partecipazione al Festival di Sanremo nel quale gareggeranno con Musica che resta, con Gianna Nannini tra gli autori del testo del brano che è già stato pubblicato in anteprima da Sorrisi e canzoni tv. Il brano che sarà contenuto nell'album è una cover di A chi mi dice, che il cantautore di Latina aveva scritto per i Blue come ...

Tre album in un solo anno per Ariana Grande? La popstar ancora in studio per nuova Musica dopo Thank U Next : Ha dell'incredibile la mole di lavoro di Ariana Grande nell'ultimo anno: ad agosto è uscito l'album Sweetener che ha avuto una buona accoglienza ma uno sfortunato tempismo, visto che a settembre la morte dell'ex compagno della cantante Mac Miller le ha impedito di promuovere quel lavoro come avrebbe voluto, ma a meno di sei mesi da quel rilascio sta arrivando Thank U Next, un nuovo disco di inediti anticipato da due brani entrambi capaci di ...