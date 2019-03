Mozambico | dramma dopo il passaggio del ciclone Idai | le prime immagini da Beira sono

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) 1/18 ...

Sheeletta : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Sì del consiglio nazionale al miliardo di coesione (1.3 mia) per l’Unione Europea. No dell’UDC. Governo… - RSIonline : RT @mauriziocanetta: #permattinieri Sì del consiglio nazionale al miliardo di coesione (1.3 mia) per l’Unione Europea. No dell’UDC. Governo… - mauriziocanetta : #permattinieri Sì del consiglio nazionale al miliardo di coesione (1.3 mia) per l’Unione Europea. No dell’UDC. Gove… -