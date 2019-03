Mourinho | niente panchina per ora | “Ho già rifiutato tre o quattro offerte”

calcioweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) E’ stato il nome accostato con più insistenza al Real Madrid dopo l’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax. I tifosi lo invocavano, il Presidente Florentino Perez è un simpatizzante. Ma poi la scelta a sorpresa di tornare da Zinedine Zidane.Josèadesso è libero. Dopo l’esonero al Manchester United, non ha fretta di sedersi in una nuova, vuole scegliere con calma: “So esattamente cosa non voglio – le parole del tecnico portoghese in un’intervista a beIN Sports France – ed è per questo che ho giàtre oofferte. So anche quello che voglio. Non mi riferisco al nome di un club ma al tipo di lavoro, allo stile del club e spero di averlo“.“Sono passati tre mesi e mezzo dall’ultima volta che ho gestito un club – prosegue – e mi sto preparando a rifarlo. ...

