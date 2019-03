MotoGp | Ducati | domani l' udienza del ricorso

MotoGp – Caso Ducati - la FIM pronta a decidere sullo spoiler : ecco data e ora in cui verrà emessa la sentenza : La Corte d’Appello della FIM è pronta a prendere la decisione sul Caso Ducati, apertosi dopo il reclamo di Aprilia, Honda, KTM e Suzuki Manca davvero poco alla sentenza della Corte d’Appello della Federazione Internazionale Motociclistica, chiamata a decidere sul Caso Ducati apertosi dopo il Gp del Qatar di MotoGp. Nella sede di Mies, in Svizzera, il tribunale dovrà dirimere la questione presentata da Honda, Suzuki, KTM e Aprilia ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - Max Biaggi non ha dubbi : “bisogna prendere spunto dalla F1! Ecco il mio parere” : Max Biaggi ed il caso Ducati: le parole dell’ex centauro romano sulle polemiche nate dopo il Gp del Qatar ed il ricorso di quattro team contro lo spoiler della squadra di Borgo Panigale Il caso spoiler nato dopo il Gp del Qatar a causa del ricorso presentato da quattro team contro il forcellone usato in gara dalla Ducati, reputato irregolare. In attesa della decisione della FIM, che dovrebbe essere annunciata prima del Gp ...

MotoGp – ‘Caso Ducati’ - il team di Borgo Panigale non cambia idea : in Argentina con la stessa configurazione del Qatar : E’ guerra aperta tra Ducati e Honda, il team di Borgo Panigale non si fa intimidire: in Argentina con la stessa configurazione del Qatar La stagione 2019 di MotoGp è iniziata nel segno delle polemiche: dopo la vittoria di Dovizioso al Gp del Qatar, quattro team hanno protestato per un’irregolarità sulla Desmosedici Gp del forlivese. E’ stato presentato un ricorso alla Corte d’Appello della FIM per lo spoiler montato ...

MotoGp – Rivola duro sul ‘caso Dovizioso’ - l’Ad dell’Aprilia guasta la festa alla Ducati : “impossibile non si siano accorti che è irregolare” : Massimo Rivola protesta contro l’ormai famoso forcellone posteriore della Ducati di Andrea Dovizioso: le dure dichiarazioni dell’Ad dell’Aprilia Racing Il forcellone posteriore della moto di Andrea Dovizioso fa ancora discutere. In attesa della decisione della Corte d’Appello della Fim a Ginevra, che toglierà ogni dubbio sulla vittoria del pilota di Forlì in Qatar, Massimo Rivola ha parlato in un’intervista a ...

MotoGp : la Ducati al contrattacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

MotoGp - adesso è guerra aperta tra Ducati e Honda : la minaccia di Dall’Igna fa tremare i giapponesi : Interrogato sulla questione spoiler, Gigi Dall’Igna ha risposto per le rime paventando un contro ricorso nei confronti della Honda La Ducati adesso passa al contrattacco, mettendo nel mirino la Honda. Alla Casa di Borgo Panigale non è affatto piaciuta la presa di posizione del team giapponese, così ha deciso di rispondere per le rime paventando la possibilità di presentare un contro ricorso. Parole e musica di Gigi Dall’Igna ...