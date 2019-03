MotoGP | ricorso contro la Ducati | i possibili scenari

MotoGP - Ducati : domani l'udienza del ricorso : ROMA - Potrebbe arrivare domani la parola finale sulla discussa vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar. È previsto infatti per domani alle 11.00, a Mies, l'udienza della Commissione d'Appello della ...

MotoGP Aprilia - Rivola : «Fatto ricorso per avere chiarezza» : NOALE - Il direttore sportivo dell'Aprilia sostiene che ' è impensabile ' che nessuno alla Ducati sospettasse che le appendici montate sulla Desmosedici in Qatar generassero carico aerodinamico ...

MotoGP Aprilia - Rivola : «Il ricorso contro la Ducati era inevitabile» : trovo incredibile che il reparto corse di Borgo Panigale, uno dei più avanzati al mondo, non l'abbia notato '. Rivola comunque, ci tiene a sottolineare che il suo obiettivo non è togliere la vittoria ...

MotoGP - Luigi Dall’Igna : “Sorpresi dal ricorso di Losail - ma siamo tranquilli. Rischiamo un far west ad ogni gara” : La Ducati non ha nemmeno fatto in tempo a festeggiare lo splendido successo di Andrea Dovizioso nel Gran Premio del Qatar, prima prova del Mondiale MotoGP 2019, che è stata costretta immediatamente a riporre lo champagne e concentrarsi sul ricorso annunciato da quattro scuderie rivali. La nuova GP19 con le sue soluzioni avveniristiche ha suscitato diverse perplessità da Honda a Suzuki, per cui tutto è ancora sub judice. Luigi ...

MotoGP : la Ducati al contrattacco. Gigi Dall’Igna : “Valutiamo un ricorso contro le ali Honda” : Continua a far discutere, e non potrebbe essere altrimenti, visto che ancora c’è una decisione che dev’essere presa, la questione relativa al risultato pendente del GP del Qatar, vinto in pista da Andrea Dovizioso. A parlare è Gigi Dall’Igna, il responsabile del reparto corse della casa di Borgo Panigale. Dall’Igna, ai microfoni di Sky Sport, tuona: “Sono rimasto abbastanza sorpreso, soprattutto dal comportamento ...

Ricorso contro Ducati - Dall'Igna all'attacco per la difesa della MotoGP : Quello che sembra un attacco da parte di Gigi Dall'Igna, in realtà é una difesa al sistema MotoGP. È vero, il direttore generale Ducati Corse minaccia un reclamo alla Honda per le ali montate in Qatar ...

MotoGP – Ciabatti difende la vittoria di Dovizioso in Qatar : “ricorso senza fondamento” : Paolo Ciabatti parla a difesa della vittoria di Andrea Dovizioso in Qatar: il direttore sportivo della Ducati convinto delle proprie idee Paolo Ciabatti torna sull’argomento che ha tenuto banco dopo il primo appuntamento del campionato mondiale di MotoGp. In Qatar, la vittoria di Andrea Dovizioso è stata temporaneamente sospesa in attesa della decisione della Corte d’appello della Fim sull’utilizzo del deflettore montato ...

MotoGP - vittoria di Dovizioso congelata. Ricorso per presunte irregolarità sulla Ducati : deciderà la corte d’appello : Andrea Dovizioso ancora non può festeggiare la sua vittoria nel gran premio d’esordio del mondiale di MotoGp in Qatar. Il suo primo posto, ottenuto dopo una strenua resistenza agli attacchi di Marc Marquez fin sul traguardo, è attualmente sub judice. Congelato. Il motivo è il Ricorso presentato da quattro team della MotoGp (Aprilia, KTM, Honda e Suzuki) contro l’uso di alcuni elementi aerodinamici sulla Ducati che sarebbero non ...

MotoGP - GP Qatar : spoiler Ducati - ricorso respinto : la ricostruzione : Il trionfo della Ducati ha un valore multiplo. Dovizioso batte Marquez nel corpo a corpo ed inizia nel migliore dei modi la sua corsa mondiale, la GP19 continua ad andare più veloce anche in ...