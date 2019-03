Motocross | GP Gran Bretagna 2019 | Tony Cairoli e la fame di vittoria Herlings torna in

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli può guadagnare terreno in classifica. Rientra Jeffrey Herlings? : Jeffrey Herlings dovrebbe tornare in scena nel Mondiale MXGP 2019. Il campione del mondo in carica, infatti, dopo aver saltato l’esordio di Neuquen, in Argentina, per i postumi dell’infortunio al piede di questo inverno, potrebbe iniziare la sua caccia al bis iridato in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna di Matterley Basin, ma dovrà nuovamente fare i conti con il nostro Tony Cairoli. Il siciliano, infatti, ha ...

Motocross - GP Gran Bretagna 2019 : Tony Cairoli può guadagnare terreno in classifica. Jeffrey Herlings ancora infortunato : Jeffrey Herlings torna ufficialmente in scena nel Mondiale MXGP 2019. Il campione del mondo in carica, infatti, dopo aver saltato l’esordio di Neuquen, in Argentina, per i postumi dell’infortunio al piede di questo inverno, inizia la sua caccia al bis iridato in concomitanza con il Gran Premio di Gran Bretagna di Matterley Basin, ma dovrà nuovamente fare i conti con il nostro Tony Cairoli. Il siciliano, infatti, ha approfittato ...

