Morte Imane Fadil | dalle prime analisi “non c’è nessuna traccia di radioattività negli

Morte Imane Fadil - oggi i risultati sulla radioattività. Sentita ex deputata : “L’hanno uccisa” : La modella 34enne era una delle testimoni chiave del processo Ruby Ter. Nel suo corpo sono state rinvenute tracce di metalli pesanti "anche cento volte" più alte del normale. Souad Sbai, ex deputata del Popolo della libertà, Sentita in procura: “Sapeva tanto. Probabilmente aveva deciso di fare un passo indietro. E l’hanno uccisa”.Continua a leggere

Gli esami su Imane Fadil per chiarire la sua Morte : Sono iniziati sul corpo di Imane Fadil gli esami dei medici legali che dovranno accertare come è morta la modella marocchina, testimone dei processi Ruby che - dopo essere stata ricoverata all'ospedale Humanitas di Rozzano (Milano) - sosteneva di essere stata avvelenata. Questa mattina sui tessuti della 34enne sono stati effettuati i prelievi che chiariranno se effettivamente sia stata contaminata da elementi radioattivi. Un sospetto nato dopo ...

Chi é Imane Fadil : causa Morte - biografia e rapporto con Berlusconi : Chi é Imane Fadil: causa morte, biografia e rapporto con Berlusconi Imane Fadil, la biografia Imane Fadil è scomparsa il primo marzo scorso ma solo il 18 marzo i primi esami hanno rivelato che ad ucciderla sarebbero stati degli “agenti tossici non reperibili in commercio”. In pratica, una delle testimoni principali del Caso Ruby con al centro Silvio Berlusconi potrebbe essere stata avvelenata. Gli inquirenti adesso si concentrano sulla ...

Imane Fadil - salma forse radioattiva : autopsia schermata per svelare mistero della Morte : Scafandri isolanti come tute, e apparecchiature hi-tech: durante i prelievi e l'autopsia sul corpo di Imane Fadil, ci saranno anche unità speciali dei Vigili del fuoco, con addestramento specifico alle radiazioni. L'equipe medico legale sarà 'schermata' per evitare il rischio di contaminazione, nel caso la salma possa essere radioattiva perché avvelenata. Avvelenamento accidentale, volontario o rara malattia? In un clima di grande incertezza, ...

