Moggi contro Pistocchi in tribunale | ' Non accetto di essere accostato a Vallanzasca'

(Di giovedì 21 marzo 2019) Uno degli argomenti che faranno parte della storia del calcio e saranno sempre motivo di discussione è sicuramente Calciopoli, che ha coinvolto tante squadre di Serie A, ma la più 'colpita' in questo senso è stata proprio la Juventus, a cui sono stati revocati due scudetti e che è dovuta retrocedere in Serie B, perdendo molto a livello economico. Una delle pagine più brutte del calcio italiano, che ha sicuramente dato un’impronta negativa a tutta l'Italia calcistica. Uno dei personaggi associati proprio a Calciopoli è stato Luciano, che il 20 marzo ha preso parte al processo per diffamazione aggravata come parte lesa, in merito alle pesanti dichiarazioni rilasciate dal giornalista di Mediasetproprio riguardanti lo stesso ex direttore generale bianconero.Le dichiarazioni disu''Oggi il calcio purtroppo è in mano a gente come Genny la Carogna, De ...

