Milano | strage scampata | l' autista con precedenti penali aveva pianificato tutto da giorni

Milano - sequestra bus con 51 studenti a bordo e appicca il fuoco. Carabinieri bloccano il mezzo e salvano i ragazzi. Il procuratore Greco : “Strage con aggravante del terrorismo” : Ha sequestra to un autobus con a bordo 51 studenti della scuola media Vailati di Crema. Invece di accompagnarli a casa, ha imboccato la strada che porta a Linate. Voleva fare una strage: “Voglio farla finita, di voi non si salverà nessuno, vanno fermate le morti nel Mediterraneo” è la frase che, secondo i testimoni, ha urlato Ousseynou Sy, 47 anni, senegalese, autista in servizio per le Autoguidovie di Crema. Alcuni ...

