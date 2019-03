Milano | follia omicida | autista dà fuoco all' autobus di una scolaresca | tutti salvi

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Un'assurdaquella messa in atto da un conducente didi origini senegalesi mercoledì 20 marzo: sulla strada provinciale Paullese, nei pressi di San Donato Milanese, l'ha fermato il mezzo, cosparso corridoio e sedili di liquidi infiammabili ed infine appiccato l'incendio che ha devastato il mezzo. Fortunatamente, insegnanti e ragazzini sono riusciti ad uscire e a scappare prima che l'uomo riuscisse nel suo intentoincendiato: la ricostruzione Sono circa le 12:00 di mercoledì 20 marzo quando il 47enne Ousseynou Sy, che avrebbe dovuto riaccompagnare gli studenti e gli insegnanti della scuola media di Crema in classe dopo un'ora di educazione fisica in una piscina della zona, ha deciso di dirottare il mezzo abbandonando l'itinerario previsto per dirigersi versoe mettere in atto il suo piano. Nonostante l'uomo abbia costretto gli ...

