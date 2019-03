Milano | città ecosostenibile | la Green City Map in distribuzione a MCE In the City

Viminale accelera per dare cittadinanza a Ramy - eroe del bus di Milano - : Il tredicenne di origini egiziane è stato il primo a chiamare i soccorsi all'interno del pullman dirottato dall'autista . Di Maio: "Ha messo a rischio la propria vita, diamogli la cittadinanza per ...

Di Maio vuole dare la cittadinanza a Ramy - il bambino-eroe di Milano. Salvini temporeggia : "Valuteremo" : dare la cittadinanza italiana per meriti speciali a Ramy, il tredicenne di origini egiziane che ieri ha nascosto il cellulare del sequestratore di San Donato Milanese, avvisando per primo le forze dell'ordine. È la proposta che arriva dal vicepremier Luigi Di Maio, in un post su Facebook. "Ha messo a rischio la propria vita per salvare quella dei suoi compagni. È la cittadinanza per meriti speciali che si può conferire ...

Bus dirottato a Milano - caccia al video in cui l'autista Sy annunciava l'attentato. Salvini : «Togliergli la cittadinanza» : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha sequestrato e incendiato l'autobus con 51 ragazzi a bordo, anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della...

Bus dirottato a Milano - caccia al video in cui l'autista Sy annunciava l'attentato. Salvini : 'Togliergli la cittadinanza' : l'autista Ouesseynou Sy, che ieri ha , anni fa riuscì a nascondere all'azienda per cui lavorava la sospensione della patente per guida in stato di ebbrezza. l'autista arrestato si mise in malattia ...

Autobus in fiamme a Milano - Viminale a lavoro per togliere la cittadinanza italiana all'autista - Sky TG24 - : Il ministero dell'Interno lavora per verificare la possibilità di revocare la cittadinanza a Ousseynou Sy, l'uomo di origine senegalese che ha dirottato e bruciato un pullman di studenti nel Milanese.

Autobus Milano - Viminale vuole togliere cittadinanza ad autista : Autobus Milano, Viminale vuole togliere cittadinanza ad autista Il ministero dell’Interno lavora per verificare la possibilità di revocare la cittadinanza a Ousseynou Sy, l’uomo di origine senegalese che ha dirottato e bruciato un pullman di studenti nel Milanese. “L'eventualità è contemplata dal Decreto sicurezza”, spiegano da ...

Milano - mega murales in Darsena per ricordare Dax e corteo antifascisti per la città : 'La lotta non si arresta. Contro carcere e capitale, complici e solidali' e il volto di Dax: è il nuovo murales che in Darsena, a Milano, ricorda Davide Cesare, il militante di sinistra ucciso nella ...

Inter-Eintracht - 14mila tifosi tedeschi a Milano. Città blindata per rischio scontri. FOTO : Inter-Eintracht, 14mila tifosi tedeschi a Milano. Città blindata per rischio scontri. FOTO A poche ore dal match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sono migliaia i supporter arrivati dalla Germania per sostenere la propria squadra che sfida i nerazzurri. Imponenti le misure di sicurezza, c’è preoccupazione per la ...

Milano - Ncc in protesta contro il governo : "In fila per chiedere reddito di cittadinanza" : Milano, 13 marzo 2019 - Ncc in protesta a Milano contro la nuova regolamentazione introdotta dal governo. Un presidio di autisti è stato organizzato sotto il palazzo della Regione Lombardia. "Visto ...

Economia circolare in città : summit a Milano : Oltre il ricicloQuante volte avete indossato quell'abito?Consumo eticoGli sprechi d'acquaLa distribuzione dei prodottiMisurare le prestazioni ambientaliLa sostenibilità non è solo un buon proposito. È anche un motore per l’Economia, l’Economia circolare ovviamente. Quella in cui le risorse – ma anche il territorio e le sue architetture – non vengono solo consumate e abbandonate, ma riprese, a fine vita, riviltalizzate e rimesse in ...

Milano. Penne nere in tour nei municipi della città : Le “Penne nere” sono in tour nei municipi della città. Partirà oggi, sabato 9 marzo, con il concerto della Fanfara

5 progetti che rendono Milano una città intelligente : (foto: Woerpel/Flickr) Milano è da anni saldamente al primo posto in tutte le classifiche delle città più smart d’Italia, e rappresenta un esempio di eccellenza anche a livello internazionale. Inizia da qui, dal cuore della Lombardia, il viaggio di Wired in giro per il mondo alla scoperta dell’intelligenza digitale delle città, con una panoramica di alcuni dei progetti più interessanti in cui tecnologia, algoritmi e dati sono i ...

Milano Digital Week 2019 - oltre 500 eventi alla scoperta dell'intelligenza urbana e dei volti digitali della città : Grazie all'attività virtuale «I miti del cielo VR», al Museo nazionale della scienza e della tecnologia, ci si potrà inoltre immergere nel cielo stellato e scoprire i miti che gli antichi greci ci ...

Sciopero mezzi pubblici 8 marzo : previsti disagi in varie città come Roma - Milano e Torino : disagi in arrivo venerdì 8 marzo per chi dovrà spostarsi con i mezzi pubblici. Per il giorno della festa della donna, infatti, è stata indetta una protesta femminista globale che farà sentire i suoi effetti soprattutto nel settore dei trasporti. Lo Sciopero, che non interesserà solo il trasporto pubblico locale, ma coinvolgerà anche diversi treni a percorrenza nazionale e regionale, ed avrà luogo in diverse città italiane. Attenzione dunque ai ...