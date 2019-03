Migranti | legale Comandante Jonio | ' non c' è favoreggiamento | ha fatto la cosa giusta'

Migranti - Civati : “Illegale riportare indietro le 100 persone salvate - Libia è luogo insicuro” : Giuseppe Civati e Andrea Maestri denunciano la violazione dei diritti umani: "I Migranti riportati in Libia su impulso del governo italiano sono una pagina nera per il nostro paese e per l’Europa, culla dei diritti umani. Si tratta di una violazione del divieto di refoulement, ma anche del diritto di asilo garantito dall’art. 10 della Costituzione".Continua a leggere