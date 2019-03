Migliaia di persone filmate di nascosto nelle loro stanze in hotel | esplode lo scandalo

Migliaia di persone filmate di nascosto nelle loro stanze in hotel : Le telecamere spia erano state installate nei televisori e negli asciugacapelli delle camere d'albergo. Sono circa 1600 i...

Il Ciclone Idai sommerge il Mozambico : ha creato un lago alluvionale a Beira - Migliaia di persone ancora sui tetti : Il Ciclone Idai ha portato morte e devastazione in Mozambico: l’area attorno alla città di Beira, dopo quasi una settimana dal suo passaggio, è ancora sott’acqua e le foto satellitari mostrano un lago alluvionale lungo 125 km e largo 25 attorno all’estuario del fiume Buzi. Le acque si ritirano molto lentamente e migliaia di persone risultano ancora intrappolate sui tetti delle case o sugli alberi, in attesa dei soccorsi. Le ...

Corea del Sud - Migliaia di persone filmate di nascosto nelle loro stanze d’albergo : La polizia ha scoperto che nelle camere di dieci hotel della Corea del Sud c’erano telecamere nascoste installate nei televisori, nelle prese elettriche e negli asciugacapelli. I video realizzati all’insaputa del cliente venivano poi trasmessi dal vivo su un sito a pagamento che aveva oltre quattromila membri.Continua a leggere

Ambiente - report ISPRA : milioni di persone a rischio per il dissesto - Migliaia di specie aliene minacciano la biodiversità : E’ stato presentato oggi a Roma l’Annuario dei dati ambientali 2018, elaborato dall’ISPRA. Il report ha rilevato che, dopo il 2001, il 2017 in Italia è stato il secondo anno tra i più aridi dell’intera serie calcolata dal 1961. La quantità di piogge caduta in media nel 2017 è stata del 22% inferiore alla norma, mentre l’anomalia della temperatura media in Italia è stata di +1,30°C, superiore di 0.1°C a quella ...

Il Giappone risarcirà le Migliaia di persone che furono sottoposte alla sterilizzazione forzate : In Giappone, il partito conservatore al governo e l’opposizione hanno trovato un accordo su una legge che risarcirà migliaia di persone che tra il 1948 e il 1996 furono sottoposte alla sterilizzazione forzata, perché sospettate di avere una malattia geneticamente trasmissibile

Migliaia di persone alle primarie del centrodestra : circa 3500 votanti alle 13 : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

Oggi il saluto a Lala Kamara - la ragazza uccisa a Manchester - attese Migliaia di persone : Arriveranno a centinaia da tutta Italia ed Europa per l'ultimo saluto a Lala Kamara, la giovane italo-senegalese uccisa sabato a Manchester . Il funerale si terrà Oggi in un capannone preso in affitto ...

Milano - Migliaia di persone al corteo di ‘Non una di meno’ : “Diritti delle donne? Stiamo tornando indietro di 60 anni” : migliaia di persone in corteo per le strade di Milano. La giornata della donna si tinge di rosa, con tanti manifestanti schierati contro la violenza di genere. “Subiamo violenza in ogni momento della nostra vita, è un problema strutturale della nostra società, un sistema violento che per un giorno vogliamo fermare, per questo scioperiamo” sono le parole di un’attivista di Non una di meno. Al centro delle critiche, soprattutto, ...

Algeria : Migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika : Algeria: migliaia di persone in piazza da giorni contro il presidente Bouteflika Non si placano le proteste in Algeria intorno alla decisione dell’attuale presidente, Abdelaziz Bouteflika, di candidarsi per un quinto mandato. Bouteflika, 82enne, sarebbe tra l’altro tuttora ricoverato in un ospedale di Ginevra in Svizzera, a causa delle sue condizioni di salute precarie. Nonostante questo, nella giornata di domenica ha confermato ...

'People - Prima le persone' - in Migliaia a Milano per dire no al razzismo : Tornando alla manifestazione, il sindaco spiega il senso di questa iniziativa: 'C'è sempre l'idea della politica che stimola la partecipazione di chi non sta alla tastiera di un pc, ma va in strada e ...

People - Migliaia di persone in piazza a Milano per manifestare contro il razzismo : migliaia di persone si sono date appuntamento a Milano, tra via Palestro e corso Venezia, per partecipare a “People – prima le persone“, la manifestazione nazionale antirazzista e contro le discriminazioni. “La politica della paura e la cultura della discriminazione viene sistematicamente perseguita per alimentare l’odio e creare cittadini e cittadine di serie A e di serie B. Per noi, invece, il nemico è la ...

People : decine di Migliaia di persone alla manifestazione antirazzista a Milano : Sono decine di migliaia le persone che si sono radunate in corso Venezia all'altezza di via Palestro, nel centro di Milano, punto di partenza del corteo 'People - prima le persone' contro ogni discriminazione. I treni della metropolitana che portano al luogo dell'incontro sono colmi. La manifestazione è stata lanciata nello scorso autunno da sei sigle del Terzo settore (Insieme senza Muri, Acli, Sentinelli, Mamme per la pelle, Action Aid, ...

USA - tempesta di neve record in Oregon e Washington : centinaia di voli cancellati - Migliaia di persone senza elettricità [FOTO] : 1/9 ...

Giovedì ad Haiti Migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise : Giovedì ad Haiti migliaia di persone hanno manifestato contro il presidente Jovenel Moise, da tempo diffusamente contestato per le accuse di non aver voluto indagare gravi sospetti di corruzione del precedente governo. I manifestanti, guidati dal leader dell’opposizione Moise Jean Charles,