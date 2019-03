Meteo | nuovo cambio di rotta a fine marzo | cosa dicono le ultime tendenze

Marte : un nuovo dispositivo potrebbe alimentare i sensori Meteo dei rover - l’ispirazione arriva dalle foglie dei pioppi : Esiste un albero le cui foglie dalla forma appiattita sono così sensibili al vento che al minimo spiffero fanno ondeggiare tutti i rami. Si tratta del pioppo tremulo, appartenente alla famiglia delle Salicacee, che nel corso della storia ha ispirato miti e leggende. Adesso, a essere ispirato da queste suggestive foglie tremolanti, è stato un team di ingegneri dell’Università di Warwick, che, a partire dal movimento dei pioppi, ha messo a punto ...

Meteo - nuovo ribaltone : da giovedì sull’Italia tornano sole e caldo : La perturbazione che in queste ore è in transito sulla Penisola, con relativa pioggia, andrà lentamente esaurendosi tra martedì e mercoledì, lasciando spazio a una nuova ripresa dell'alta pressione che riporterà sole, bel tempo e soprattutto caldo su gran parte del Paese fino a tutto il prossimo weekend.Continua a leggere

Allerta Meteo - arriva un nuovo peggioramento e la protezione civile lancia l’allarme : “attenzione ai venti di burrasca in Sardegna e al Sud” : Allerta Meteo – Una saccatura atlantica sta raggiungendo le regioni occidentali dell’Italia, determinando una nuova intensificazione dei venti dai quadranti settentrionali, con primi rinforzi di maestrale sulla Sardegna, in estensione, dalla prossima notte, a gran parte del Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di ...

Meteo : nuovo peggioramento oggi - a breve tornano piogge e temporali : Una nuova perturbazione è pronta ad interessare l'Italia a poche ore dal termine dell'irruzione artica che ha sferzato la nostra penisola causando anche molti danni. Questa volta si tratta di una...

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : attenzione al Centro/Sud - temporali e forti venti di burrasca [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Una saccatura di origine atlantica, che nelle prossime ore formerà un’area di bassa pressione sullo Jonio, sarà responsabile dell’intensificazione della ventilazione dai quadranti settentrionali che interesserà in particolare le regioni meridionali. La perturbazione comporterà inoltre una generale diminuzione delle temperature, con nevicate in calo fino a quote di bassa montagna. Sulla base delle previsioni disponibili, il ...

Meteo : in Lombardia weekend di sole - da lunedì nuovo calo temperature : Milano, 8 mar. (AdnKronos) - Sulla Lombardia il tempo è in miglioramento per lo spostamento verso est della perturbazione che ieri ha portato piogge e nevicate diffuse sulle Alpi. Secondo il bollettino Meteo diffuso da Arpa regionale, domani e domenica le correnti si disporranno da occidente risulta

Meteo - arriva lo scirocco. Impennata termica - poi cambia di nuovo tutto (forse) : Giovedì punte di 24° in alcune zone del centro-sud, prevista pioggia al nord. Ma la prossima settimana l'arrivo di correnti...

Meteo - da venerdì nuovo ribaltone : tornano piogge - neve e grandine : Chi si attendeva un weekend di sole dovrà ricredersi, a partire da venerdì infatti l'area di alta pressione che si era stabilizzata sull'Italia si ritirerà per fare spazio a una nuova perturbazione che, seppure di breve durata, porterà a un deciso peggioramento del tempo soprattutto sulle regioni centro meridionali.Continua a leggere

Allerta Meteo della Protezione Civile per le zone joniche : “nuovo flusso freddo dai Balcani - forti venti di Grecale e mareggiate al Sud tra stasera e domani” : Un flusso di correnti più fredde provenienti dall’Europa nord-orientale giungerà sulle aree ioniche, determinando dalla serata di oggi e nella giornata di domani, un rinforzo dei venti da nord sulle regioni meridionali dell’Italia, in particolare su Puglia, Basilicata e Calabria. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che ha emesso un avviso di condizioni Meteorologiche avverse. L’avviso prevede dalla serata di ...

Previsioni Meteo fino all'1 marzo : anticipo di primavera - poi nuovo crollo temperature : Febbraio sta per giungere alla sua conclusione, ma quelle che stanno passando sono delle giornate poco rappresentative del periodo e che sono caratterizzate da un clima e una temperatura fuori dall'ordinario. Infatti, le Previsioni del meteo in questi giorni e fino all'uno di marzo ci regaleranno un vero e proprio anticipo di primavera. Secondo quanto si apprende dal sito Il meteo.it, infatti, il vortice ciclonico posizionato tra il Mar Ionio e ...

Meteo : domani la settimana si apre con nuovo maltempo al sud. Torna la neve in collina : [flowplayer id="139312"] A distanza di poco più di 24 ore dalla rapida irruzione fredda che ha colpito il sud, dove è caduta decisamente tanta neve in Appennino, una nuova perturbazione...

Allerta Meteo - nuovo pesantissimo avviso della protezione civile per il Centro/Sud : “ancora venti di burrasca da Nord/Est” [MAPPE e BOLLETTINI] : Un nucleo di aria fredda polare, sceso rapidamente attraverso i Balcani, ha apportato sulle regioni Centro-meridionali dell’Italia precipitazioni nevose e un consistente aumento dei venti settentrionali. L’irruzione di aria fredda ha dato vita a una depressione posizionata sul Mediterraneo centrale, che continuerà a determinare venti forti su gran parte del Paese. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

In Antartide un nuovo radar italiano per il Meteo spaziale : Un nuovo radar italiano per lo studio della meteorologia spaziale in Antartide stato installato al Polo Sud nella base di ricerca italo-francese Concordia , nell ambito della 35/a campagna antartica ...

Previsioni Meteo : nuovo ruggito dell'inverno la prossima settimana. Freddo intenso e neve su regioni adriatiche. : L'alta pressione consolidatasi in questi giorni sull'area mediterranea ci terrà compagnia fino a Domenica, garantendo condizioni meteo generalmente stabili e clima piuttosto mite durante le ore...