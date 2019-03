Messaggio della Regione Valle d’Aosta per la Giornata della Memoria

I Negramaro concludono il tour (tutto sold out) nei palazzetti : ecco il Messaggio di ringraziamento della band : Grandissimi The post I Negramaro concludono il tour (tutto sold out) nei palazzetti: ecco il messaggio di ringraziamento della band appeared first on News Mtv Italia.

Da oggi 19 marzo novità per il codice della strada 2019 per guida con telefono? Le tante imprecisioni del Messaggio social : Da oggi 19 marzo entra in vigore un nuovo codice della strada 2019? Nelle scorse ore una catena più che virale ha colpito WhatsApp ma anche Facebook Messenger ma, come accaduto anche in passato, la notizia va decisamente smentita, anche se contiene qualche verità (pur con altrettante imprecisioni). Allo stato dei fatti (in questo martedì quasi primaverile), per gli automobilisti non cambia nulla. Semmai alcune norme restano sempre valide e ...

euro Questo è il mio regalo di nozze euro . A una settimana dal matrimonio scopre un Messaggio della madre defunta : Il toccante messaggio che la madre di Emma Letts ha inviato a sua figlia sta facendo il giro del mondo. Nel 2016 la donna ha scoperto di essere malata di cancro proprio quando la figlia ha ricevuto la proposta di matrimonio dal fidanzato. Tutto Questo ha costretto la giovane a posticipare le ...

Regno Unito : sposa trova Messaggio inciso sulle sue scarpe nuziali - è della madre deceduta : Emma Letts, una donna inglese di 38 anni che sta per sposarsi, ha avuto un regalo davvero inaspettato in occasione dei preparativi delle sue nozze. La donna, recandosi a ritirare le scarpe che utilizzerà il giorno del suo matrimonio, ha infatti potuto leggere un messaggio che sua madre, deceduta per un cancro ai polmoni, le ha voluto lasciare inciso sulle suole delle scarpe. In questo modo Emma potrà avere sua madre accanto anche recandosi ...

Infortunio Pjaca – Il croato operato con successo : il Messaggio della Juventus : Marko Pjaca operato al crociato: la comunicazione della Juventus dopo l'intervento del croato Il giocatore Marko Pjaca "è stato operato con successo, per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ad opera del Prof. Mariani presso Villa Stuart, a Roma", fa sapere la Juventus. Da domani inizierà le cure fisioterapiche riabilitative. (Spr/AdnKronos)

Nuova Zelanda - Fabio Volo nel luogo della strage : il Messaggio straziante ai fan : Fabio Volo si trova in Nuova Zelanda in queste ore, proprio negli attimi in cui giungeva la notizia dell'attacco terroristico alle moschee. Lo scrittore ha pensato di condividere su Instagram un post in cui tranquillizza i fan. "Siamo ancora in Nuova Zelanda. Molti di voi mi hanno scritto per sapere

Andrea e Arianna si erano lasciati? Il Messaggio della coppia : Uomini e Donne, Andrea e Arianna: la storia era davvero finita? Come procede la storia di Arianna e Andrea di Uomini e Donne? A gonfie vele. Anche se pare ci sia stato un breve periodo di crisi. Non ne hanno mai fatto cenno, ma la loro assenza sui social network ha fatto preoccupare tutti i […]

Ronaldo - il Messaggio della fidanzata : 'Questo risultato non te lo toglie nessuno' : Dio lo sa, Dio te lo ha dato, perché il mondo del calcio è tuo. Ti amiamo. Cristianito, Mateo, Eva, Alana, Georgina'. <blockquote class='instagram-media' data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink=...

Il Messaggio toccante della Hunziker per la figlia : "Quando sarai grande tutto sarà cambiato" : Michelle Hunziker commuove tutti con un messaggio toccante dedicato alla figlia Celeste pubblicato su Instagram. La piccola, nata il giorno della Festa della Donna, ha compiuto 4 anni per la gioia di mamma Michelle, che ha voluto dedicarle una sorta di lettera affidata ai social, in cui ha raccontato le gioie della maternità e le speranze per il futuro della sua bambina. La showgirl svizzera, come è noto, da sempre è in prima linea contro la ...

Wanda Nara tra femminismo e rivalsa - il Messaggio social della moglie di Icardi per la Festa delle Donne : Wanda Nara ed il messaggio sibillino in occasione della Festa delle Donne: il post social della moglie di Icardi è una frecciatina a qualcuno? "Non voglio che le Donne abbiano potere sugli uomini, ma su se stesse… Buona Festa delle Donne". Con questa frase su Instagram Wanda Nara ha fatto gli auguri a tutte le Donne in occasione dell'8 marzo. La moglie di Icardi, al centro delle polemiche per i dissidi tra Maurito e l'Inter, ...

Francesca Fialdini parla di femminicidio : il Messaggio per la festa della donna : Francesca Fialdini, nella puntata odierna (giovedì 7 marzo) de La Vita in Diretta, ha voluto lanciare un messaggio in occasione della Giornata Internazionale della donna, che come ben sappiamo cade l'8 marzo. La bella conduttrice ha affermato che sarà una […]

5 frasi da poter mandare per Messaggio per la festa della donna : Di seguito cinque frasi da poter dedicare a tutte le donne per la loro festa del giorno 8 marzo 2019.

Marcelo - il Messaggio della moglie che sa di addio al Real Madrid. La Juve alla finestra : C'era una volta il Real, c'era una volta Marcelo . I Blancos, che hanno vinto quattro delle ultime cinque Champions, sono stati eliminati dall'Ajax. 1-4 il risultato finale, che basta e avanza per ...

Morte Astori - il Messaggio commovente di Nardella e le dichiarazioni di Malagò : “Cari Anna e Renato, grazie per la vostra lettera. Firenze non dimenticherà mai vostro figlio, il suo sorriso, la sua gentilezza e umanità. Non ci stancheremo di gridare il suo nome allo stadio. Firenze non smetterà mai di raccontare ai suoi bambini chi era Davide Astori”. Sono le commoventi dichiarazioni del sindaco di Firenze Dario Nardella in risposta alla lettera della famiglia di Davide Astori, ad un anno dalla Morte del ...