Merci è il nuovo singolo di Carl Brave tra Roma | Londra e Parigi | i prossimi concerti

(Di giovedì 21 marzo 2019)Sarà in radio da venerdì 22 marzo ildi. Il brano è ilestratto dall'album Notti(After), rilasciato in seguito a Notti, certificato disco di platino, ed è tra le canzoni in scaletta nella tournée attuale diè infatti in tour nei teatri d'Italia con una serie di eventi sold out nelle principali città. A seguire intraprenderà la tournée estiva per la quale i biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne. Reduce dal successo delPosso, con la collaborazione eccezionale di Max Gazzè, certificatodi platino,ha dominato l'airplay estivo con Francesca Michielin e Fabri Fibra sulle notte della canzone Fotografia. La relativa clip ufficiale ha superato quota 57 milioni di views su YouTube.Fotografia non è l'unica collaborazione dicon artisti italiani di rilievo della ...

