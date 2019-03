Mercato auto | la Tesla Model 3 è già l’elettrica più venduta d’Italia

Mercato auto : a febbraio flessione ridimensionata e previsioni stabili per il 2019 : La crescita sarà limitata all’1% e le contromisure prese dall’Italia risulteranno inefficaci perché penalizzano le vetture di nuova generazione A fronte di un inizio anno che ha segnato una marcata flessione delle vendite di auto nuove (-4,6%), il mese di febbraio torna a registrare livelli di vendita più in linea con lo scorso anno, nonostante il risultato riporti un segno negativo. Secondo i dati diffusi oggi dall’ACEA, l’Associazione ...

AlixParteners : 20% Mercato auto Ue sarà elettrico entro il 2025 : Milano, 18 mar., askanews, - entro il 2025 le auto elettriche o ibride plug-in, oggi ancora un mercato di nicchia, rappresenteranno almeno il 20% delle vendite in Europa. E' quanto emerso dall'analisi ...

Mercato auto Europa - febbraio sottotono : -0 - 9% di immatricolazioni. Crolla il diesel : L’ultimo rapporto ACEA, l’Associazione dei Costruttori Europei, testimonia un febbraio in calo per il Mercato europeo: la vendita di auto nuove registra infatti una flessione dello 0,9% rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno, con 1.148.775 immatricolazioni nel 2019 contro le 1.159.114 del 2018. Un miglioramento però rispetto a gennaio scorso, che aveva fatto aprire l’anno con il -4,6% di vendite. Altro dato che ...

Il Mercato auto europeo di fronte a sfide titaniche : Brexit - dazi USA e norme sulle emissioni : Non andranno sottovalutate le sfide che il mondo dell’auto dovrà affrontare come ad esempio la Brexit, i dazi USA sulle importazioni di auto dall’Europa e le norme sempre più stringenti sulle emissioni A fronte di un inizio anno che ha segnato una marcata flessione delle vendite di auto nuove (-4,6%), il mese di febbraio torna a registrare livelli di vendita più in linea con lo scorso anno, nonostante il risultato riporti un segno ...

Mercato auto : chi si salverà dall’invasione dei SUV? [FOTO] : Cerchiamo di analizzare il fenomeno dei SUV che sta letteralmente monopolizzando il Mercato automotive mondiale I SUV stanno decisamente spopolando nel Mercato automotive, infatti sono il tipo di automobili che si stanno diffondendo più velocemente nella lunga storia dell’auto. SUV e crossover ormai vengono proposti da tutti i marchi, a partire da quelli generalisti e fino ad arrivare ai produttori di auto di lusso e supercar. Nobili ...

Auto - in stallo il Mercato europeo a febbraio : Segno rosso ancora a febbraio per il mercato europeo dell'Auto. Lo rileva l'Acea, l'associazione europea dei costruttori, secondo cui nell'area UE+Efta sono state immatricolate 1.148.775 Autovetture ...

Acea : Mercato europeo dell'auto fiacco a febbraio - -0 - 9% - : Mese di febbraio debole per il mercato dell'auto in Europa. Stando ai dati diffusi stamattina dall'Acea, l'associazione che raggruppa i costruttori di auto europei, febbraio le immatricolazioni di ...

Mercato auto : prepariamoci alle conseguenze della formula Bonus-malus voluta dal Governo : L’Ecotassa non solo non stimolerà l’acquisto di auto a zero emissioni o poco inquinanti ma addirittura affosserà ulteriormente un Mercato già vessato all’inverosimile da mille tasse e balzelli Nel mese di marzo sono entrate ufficialmente in vigore le nuove misure introdotte dalla Legge di Bilancio 2019, denominate Ecobonus ed Ecotassa. Quest’ultima, in particolare, è caratterizzata da un ulteriore appesantimento fiscale a carico degli ...

Mercato auto : anche a febbraio calo delle immatricolazioni - colpa dell’ecotassa? : Dopo gennaio (-7,5%) anche febbraio accusa un calo di immatricolazioni, -3,2% pari a 178 mila auto, 4.700 in meno rispetto all’anno scorso. Si chiude così un bimestre influenzato negativamente dalla normativa su ecotassa ed ecobonus di cui a tutt’oggi non è chiara e completa la regolamentazione, entrata in vigore venerdì 1 marzo. Il mese di febbraio ha visto risultati positivi solo per il canale privato (+11,4%), con una quota che sale al 58,2%, ...

Auto : Opel continua a crescere - l’Italia è il terzo Mercato per il marchio : Opel ha appena annunciato risultati finanziari record per il 2018 insieme all’affermazione dell’Italia come terzo mercato per il marchio del fulmine, dopo quelli di casa Germania e Regno Unito. Risultati lusinghieri ulteriormente rafforzati dal percorso di crescita di volumi e di quota di mercato già avviata negli ultimi quattro mesi dell’anno scorso nel nostro paese e che continuano nei primi mesi del 2019. Nello scorso mese di ...

Mercato auto giù. "No all'ecotassa" : Sia il viceministro all'Economia Dario Galli che il sottosegretario all'Ambiente Vannia Gava parlano infatti di 'misura punitiva e non efficace' e quindi 'da rivedere'. 'Ha prodotto incertezza' ...

Mercato auto ancora in calo : -2 - 4% le vendite a febbraio. Governo studia rottamazione : TORINO - Il Mercato italiano dell'auto chiude ancora con un segno negativo: dopo la flessione del 7,6% registrata a gennaio, le immatricolazioni sono state 177.825, il 2,42% in meno dello stesso mese ...

Auto : Mercato ancora in rosso - immatricolazioni febbraio -2 - 42% : Roma, 1 mar., askanews, - mercato dell'Auto ancora in perdita. A febbraio, comunica il ministero dei trasporti, le immatricolazioni della Motorizzazione, 177.825 macchine, sono diminuite del 2,42% ...

Mercato dell'auto soffre : Continua il calo a febbraio del Mercato dell'auto anche se a un passo più contenuto rispetto al precedente mese di gennaio. La Motorizzazione ha immatricolato, nello scorso mese, 177.825 autovetture, ...