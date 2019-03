Mercati | fari sulla Bank of England sterlina ai minimi di una settimana

Piazza Affari tonica in un'Europa più cauta. Mercati ostaggio della Brexit : Le borse europee proseguono la seduta all'insegna della prudenza , mentre si distingue la performance positiva mostrata da Piazza Affari , grazie ad alcuni spunti tipicamente domestici, il rally di ...

Mercati in stand-by. Piazza Affari bene con le banche : Giornata all'insegna della cautela per i listini europei , mentre fa meglio Piazza Affari , che si avvantaggia della buona performance dei bancari. Wall Street è attesa positiva ed il dato sulle ...

Mercati snobbano alert recessione - fari sui banchieri centrali : In caso di brusca frenata dell'economia, scenario che l' FMI prevede si avveri, le imprese non riusciranno a rimbordsare le somme che hanno chiesto in prestito ai Mercati. Vorrebbe dire assistere a ...

Mercati positivi. Piazza Affari maglia rosa d'Europa : Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano , in pole position rispetto a una pur positiva Europa. I listini azionari del Vecchio Continente confermano l'intonazione tonica dell'avvio spinti dall'...

Mercati deboli. Piazza Affari sul fondo : Le principali borse europee chiudono la seduta in ordine sparso con Piazza Affari che si colloca tra le peggiori penalizzata dalla performance negativa registrata dai titoli bancari. A ciò si ...

Brilla Piazza Affari insieme agli altri Mercati europei : Prevalgono gli acquisti sulla borsa di Milano , al pari delle principali borse europee, con gli investitori sempre attenti alle trattative commerciali tra USA e Cina . Intanto a Bruxelles si tiene la ...

Mercati in ordine sparso : Londra corre sola - Piazza Affari meno : Prevale prudenza tra le principali borse europee, nel giorno in cui la Brexit torna in Parlamento con la premier britannica Theresa May, che rischia di perdere il timone delle trattative sull'uscita ...