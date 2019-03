ilfogliettone

(Di giovedì 21 marzo 2019) A Bolano, in provincia di La Spezia, un70enne è statodai carabinieri con l'accusa di tentato omicidio dopo aver colpito con una coltellata all'addome laieri sera all'interno della propria abitazione. La donna, con cui l'uomo divideva uno studioa La Spezia, è stata stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in gravissime condizioni all'ospedale di La Spezia, dove è stata subito sottoposta ad un delicato intervento chirurgico e ricoverata in prognosi riservata.irpAd allertare il 112, chiedendo l'intervento dei soccorritori, è stato il marito stesso, che, davanti ai carabinieri del nucleo operativo di Sarzana e della stazione di Ceparana, ha ammesso di essere stato lui adrla. L'abitazione della coppia ed il coltello sono stati posti sotto sequestro dai militari. Per accertare le cause e l'esatta dinamica dell'aggressione sono in ...

venti4ore : Accoltella moglie, arrestato medico - GaetanoMineo : Medico accoltella moglie all'addome, arrestato | -