«Matrix» | il salto avanti negli effetti speciali che ha cambiato tutto

(Di giovedì 21 marzo 2019) Era il 1999 quando i fratelli Andy e Larry Wachowski (ora le sorelle Lana e Lilly) sconvolsero l’immaginario con il fantascientificoKeanu Reeves si era fatto notare in Dracula di Coppola, in Piccolo Buddha del nostro Bertolucci e nell'adrenalinico Speed e sopratin Point Break - Punto di rottura, ma fu il ruolo di Neo a lanciarlo definitivamente nel cosmo dorato di Hollywood e a trasformarlo in divo. Ancora oggi, se non è il suo film più riuscito, è quello con il quale viene più identificato.Chi se lo dimentica mentre danza tra i proiettili con cappotto in pelle nera e occhiali scuri avvolgenti venuti dal futuro? L'outfit è una delle tante cose che hanno fatto la loro parte nel costruire un’aura intorno a un film che ha segnato il passaggio dal 20° al 21° secolo (era il 31 marzo 1999 quando uscì nelle ...

