Massoneria | scoperta loggia a Castelvetrano | 27 arresti | tra cui politici e poliziotti

(Di giovedì 21 marzo 2019)Questa notte a, la città del superlatitante Matteo Messina Denaro, i carabinieri del nucleo investigativo di Trapani hanno arrestato 27 persone e altre dieci sono indagate a piede libero. L'accusa è di aver creato un'associazione a delinquere segreta che ruotava attorno a Giovanni Lo Sciuto, ex deputato regionale di Forza Italia, che nel 1998 in un esposto anonimo era indicato come finanziatore della latitanza di Matteo Messina Denaro, ma il caso venne archiviato.Lo Sciuto, diventato deputato regionale con il movimento per le autonomie nel 2012, dopo una parentesi nell'Ncd, approdò infine a Forza Italia. Aveva fatto parte della commissione Lavoro e poi, addirittura, di quella Antimafia, promettendo di essere "la sentinella alla Regione per l'intera provincia di Trapani e perin particolare".Oltre a Lo Sciuto, secondo gli inquirenti, anche l'ex ...

